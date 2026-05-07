Karnak Cape Cod NSA Week-end 2026

Organisé par
À propos de cet événement
1225 Iyannough Rd, Hyannis, MA 02601, United States
NSA Banquet - Homard Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas
NSA Banquet - Steak Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas
NSA Banquet - Poulet Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas
NSA Banquet - Végétarien Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas
Déjeuner des dames Samedi 22 août 11h00 à 13h00
Bouteille de whisky NSA
Margaritaville - Forfait 3 nuits pour une personne. Comprend 2 petits déjeuners (ven & sam) et un pass pour le parc aquatique.
Margaritaville - Forfait 3 nuits en occupation double. Comprend 2 petits déjeuners (ven & sam) et un pass pour le parc aquatique.
Nuits supplémentaires à Margaritaville. Comprend le petit déjeuner et l'accès au parc aquatique.
Adulte supplémentaire par jour à Margaritaville
Enfant supplémentaire par jour Margaritaville
Chambre standard, deux lits. Comprend le petit-déjeuner et l'accès au parc aquatique de Margaritaville
Suite loft. Comprend le petit-déjeuner et l'accès au parc aquatique de Margaritaville
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