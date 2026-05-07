Karnak Shriners International

Organisé par

Karnak Shriners International

À propos de cet événement

Karnak Cape Cod NSA Week-end 2026

Margaritaville

1225 Iyannough Rd, Hyannis, MA 02601, United States

NSA Banquet - Homard
105 $

NSA Banquet - Homard Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas

NSA Banquet - Steak
90 $

NSA Banquet - Steak Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas

NSA Banquet - Poulet
90 $

NSA Banquet - Poulet Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas

NSA Banquet - Végétarien
90 $

NSA Banquet - Végétarien Samedi 22 août 18h00 Social 19h00 Repas

Déjeuner des dames
77 $

Déjeuner des dames Samedi 22 août 11h00 à 13h00

Bouteille de whisky NSA
100 $

Bouteille de whisky NSA

Margaritaville - Forfait 3 nuits pour une personne
895 $

Margaritaville - Forfait 3 nuits pour une personne. Comprend 2 petits déjeuners (ven & sam) et un pass pour le parc aquatique.

Margaritaville - Forfait 3 nuits en occupation double
932,50 $

Margaritaville - Forfait 3 nuits en occupation double. Comprend 2 petits déjeuners (ven & sam) et un pass pour le parc aquatique.

Margaritaville - Nuits supplémentaires
255 $

Nuits supplémentaires à Margaritaville. Comprend le petit déjeuner et l'accès au parc aquatique.

Adulte supplémentaire par jour
28 $

Adulte supplémentaire par jour à Margaritaville

Enfant supplémentaire par jour
14 $

Enfant supplémentaire par jour Margaritaville

Holiday Inn (par nuit)
320 $

Chambre standard, deux lits. Comprend le petit-déjeuner et l'accès au parc aquatique de Margaritaville

Holiday Inn - Suite loft (par nuit)
480 $

Suite loft. Comprend le petit-déjeuner et l'accès au parc aquatique de Margaritaville

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!