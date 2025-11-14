Karnak Shriners FEZtival des arbres 2025

12001 Bd de Salaberry Entrée #5A

Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2A7, Canada

Arbre 01 - Chateau d'Ivoire
2 $

Montre pour femmes d'une valeur de 3300$
Baume & Mercier Riviera
Généreusement donnée par Château d'Ivoire!


Arbre 02 - Chateau d'Ivoire
2 $

Montre pour hommes d'une valeur de 2700 $
TAG Heuer Formula 1 Solargraph
Généreusement donnée par Château d'Ivoire!

Arbre 03 - Fondation Air Canada
2 $

Détails à venir!
Généreusement donnée par Fondation Air Canada!

Arbre 04 - CSVSM
2 $

Valeur de 2200$.
Maillot de hockey autographié par Patrick Roy #33.
Photo encadrée autographiée par Jacques Lemaire et Yvan Cournoyer - Canadiens de Montréal.
Généreusement donnée par Club Shriners de la Vallée St-Maurice!

Arbre 05 - HAGEN Group
2 $

Valeur de 2000$.
Pets are family
Généreusement donnée par HAGEN Group!


Arbre 06 - Fondation SITN
2 $

Valeur de 2000$.
PS5 avec accessories et jeux.
Généreusement donnée par Fondation SITN!

Arbre 07 - Karnak Ladies Auxillary
2 $

Valeur de 2850$.

Couronne et sapin de Noël en céramique. De nombreuses cartes-cadeaux, paniers-cadeaux, bouteilles de vin, chocolats et une couette queen size d'une valeur de 1500$.

Généreusement donnée par Karnak Ladies Auxillary!

Arbre 08 - STS Aviation Group
2 $

Valeur de 1500$.

Includes projector, Blu-ray player, movies, AppleTV, games and more!

Généreusement donnée par STS Aviation Group!

Arbre 09 - Pavello Inc.
2 $

Valeur de 1500$.

Détails à venir!

Généreusement donnée par Pavello Inc!

Arbre 10 - Scotiabank
2 $

Valeur de 1500$.

Détails à venir!

Généreusement donnée par Scotiabank!

Arbre 11 - WIBCA
2 $

Valeur de 600$.

Cartes-cadeaux VISA et sapin.

Généreusement donnée par WIBCA!

Arbre 12 - Karnak Shriners Divan
2 $

Valeur de 1500$.

Tools & toys

Généreusement donnée par Karnak Shriners Divan (Executive)!

Arbre 13 - Groupe Loyal Express
2 $

Valeur de 1200$.

Détails à venir!

Généreusement donnée par Groupe Loyal Express!

Arbre 14 - Provigo Le Marche Jean Paquette
2 $

Valeur de 1000$.

Ninja Hot & Cold Brew drink machine plus lots of other goodies! 

Généreusement donnée par Provigo Le Marche Jean Paquette!

Arbre 15 - Garoz Production
2 $

Valeur de 1000$.

PS5 + games & headset!

Généreusement donnée par Garoz Production!

Arbre 16 - Gino Berretta
2 $

Valeur de 1000$.

Gift cards!

Généreusement donnée par Gino Berretta!

Arbre 17 - Dama Construction
2 $

Valeur de 1000$.

Disney & Pixar Magic

Généreusement donnée par Dama Construction!

Arbre 18 - Diane Mercier
2 $

Valeur de 1000$.

Gifts for boys & girls!

Généreusement donnée par Diane Mercier!

Arbre 19 - Karnak Motor Corps
2 $

Valeur de 850$.
TV - Movie night at home

Généreusement donnée par Karnak Motor Corps Unit!

Arbre 20 - Drive a Boat Canada
2 $

Valeur de 800$.
Boating & outdoor activites

Généreusement donnée par Drive a Boat Canada!

Arbre 21 - Lachute Shrine Club
2 $

Valeur de 500$.
Ginger bread

Généreusement donnée par Lachute Shrine Club!

Arbre 22 - Ronsurance
2 $

Valeur de 600$.
DJI Mavic Mini 4K & tree.

Généreusement donnée par Ronsurance Inc!

Arbre 23 - Jeff Jones Printing & Family
2 $

Valeur de 500$.
LEGO Christmas!

Généreusement donnée par Jeff Jones Printing & Family!

Arbre 24 - Le Pois Penché
2 $

Valeur de 500$.
Two $250 gift cards

Généreusement donnée par Le Pois Penché!

Arbre 25 - Cirque du Soleil
2 $

Valeur de 500$.
Deux cartes-cadeaux (billets) pour « ECHO » février 2026. Arbre et décorations.

Généreusement donnée par Cirque du Soleil!

Arbre 27 - Karnak Shriners Directors Unit
2 $

Valeur de 500$.
Détails à venir!

Généreusement donnée par Karnak Shriners Directors Unit!

Arbre 27 - Daughters of the Nile
2 $

Valeur de 500$.
Toys & gift cards!

Généreusement donnée par Daughters of the Nile Oasis Temple 46!

Tree 28 - Karnak Shriners Cabiri
2 $

Valeur de 500$.
18+ Wine tree

Généreusement donnée par Karnak Shriners Cabiri!

Ajouter un don pour Karnak Shriners International

$

