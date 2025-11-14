Karnak Shriners FEZtival des arbres 2025

Montre pour femmes d'une valeur de 3300$
Baume & Mercier Riviera
Généreusement donnée par Château d'Ivoire!
Montre pour hommes d'une valeur de 2700 $
TAG Heuer Formula 1 Solargraph
Généreusement donnée par Château d'Ivoire!
Détails à venir!
Généreusement donnée par Fondation Air Canada!
Valeur de 2200$.
Maillot de hockey autographié par Patrick Roy #33.
Photo encadrée autographiée par Jacques Lemaire et Yvan Cournoyer - Canadiens de Montréal.
Généreusement donnée par Club Shriners de la Vallée St-Maurice!
Valeur de 2000$.
Pets are family
Généreusement donnée par HAGEN Group!
Valeur de 2000$.
PS5 avec accessories et jeux.
Généreusement donnée par Fondation SITN!
Valeur de 2850$.
Couronne et sapin de Noël en céramique. De nombreuses cartes-cadeaux, paniers-cadeaux, bouteilles de vin, chocolats et une couette queen size d'une valeur de 1500$.
Généreusement donnée par Karnak Ladies Auxillary!
Valeur de 1500$.
Includes projector, Blu-ray player, movies, AppleTV, games and more!
Généreusement donnée par STS Aviation Group!
Valeur de 1500$.
Détails à venir!
Généreusement donnée par Pavello Inc!
Valeur de 1500$.
Détails à venir!
Généreusement donnée par Scotiabank!
Valeur de 600$.
Cartes-cadeaux VISA et sapin.
Généreusement donnée par WIBCA!
Valeur de 1500$.
Tools & toys
Généreusement donnée par Karnak Shriners Divan (Executive)!
Valeur de 1200$.
Détails à venir!
Généreusement donnée par Groupe Loyal Express!
Valeur de 1000$.
Ninja Hot & Cold Brew drink machine plus lots of other goodies!
Généreusement donnée par Provigo Le Marche Jean Paquette!
Valeur de 1000$.
PS5 + games & headset!
Généreusement donnée par Garoz Production!
Valeur de 1000$.
Gift cards!
Généreusement donnée par Gino Berretta!
Valeur de 1000$.
Disney & Pixar Magic
Généreusement donnée par Dama Construction!
Valeur de 1000$.
Gifts for boys & girls!
Généreusement donnée par Diane Mercier!
Valeur de 850$.
TV - Movie night at home
Généreusement donnée par Karnak Motor Corps Unit!
Valeur de 800$.
Boating & outdoor activites
Généreusement donnée par Drive a Boat Canada!
Valeur de 500$.
Ginger bread
Généreusement donnée par Lachute Shrine Club!
Valeur de 600$.
DJI Mavic Mini 4K & tree.
Généreusement donnée par Ronsurance Inc!
Valeur de 500$.
LEGO Christmas!
Généreusement donnée par Jeff Jones Printing & Family!
Valeur de 500$.
Two $250 gift cards
Généreusement donnée par Le Pois Penché!
Valeur de 500$.
Deux cartes-cadeaux (billets) pour « ECHO » février 2026. Arbre et décorations.
Généreusement donnée par Cirque du Soleil!
Valeur de 500$.
Détails à venir!
Généreusement donnée par Karnak Shriners Directors Unit!
Valeur de 500$.
Toys & gift cards!
Généreusement donnée par Daughters of the Nile Oasis Temple 46!
Valeur de 500$.
18+ Wine tree
Généreusement donnée par Karnak Shriners Cabiri!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!