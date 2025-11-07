"Khayrhaye Fundraising Gala" -> "Gala de collecte de fonds Khayrhaye"

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez d'une soirée de culture somalienne, de nourriture et de divertissement tout en soutenant le Centre du Musée Culturel Somali Khayrhaye. Votre billet comprend le dîner, l'accès aux performances et conférences communautaires - tout cela aide à soutenir nos programmes et nos objectifs futurs.
Celebrate Somali culture with an evening of food and performances offered at a special rate, and contribute to the growth of the museum’s future programs.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!