Khayrhaye Somali Cultural Museum Centre

Organisé par

Khayrhaye Somali Cultural Museum Centre

À propos de cet événement

"Khayrhaye Fundraising Gala" -> "Gala de collecte de fonds Khayrhaye"

815 St. Laurent Blvd

Ottawa, ON K1K 3A7, Canada

Admission Générale
100 $

Profitez d'une soirée de culture somalienne, de nourriture et de divertissement tout en soutenant le Centre du Musée Culturel Somali Khayrhaye. Votre billet comprend le dîner, l'accès aux performances et conférences communautaires - tout cela aide à soutenir nos programmes et nos objectifs futurs.

Billets Étudiants
50 $

Vivez une soirée de culture somalienne, de nourriture et de performances à un tarif réduit. Rejoignez-nous pour célébrer la communauté et soutenir les futurs programmes du musée.

Senior Tickets
50 $

Celebrate Somali culture with an evening of food and performances offered at a special rate, and contribute to the growth of the museum’s future programs.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!