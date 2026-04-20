Passez à l'action pour notre Kick-o-thon🥋

Association Régionale de Taekwon-Do de la Montérégie

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À propos de cet événement

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Kick-O-Thon 4 - 5 ans - Coup de pied avant (vitesse)
15 $

4 - 5 ans - Coup de pied avant (vitesse) - Durée de 1 minute - Certificat cadeau de 30$ à gagner. Un gagnant par groupe!

Kick-O-Thon 6 - 7 ans - Coup de pied circulaire
15 $

6 - 7 ans - Coup de pied avant (vitesse) - Durée de 2 minutes - Certificat cadeau de 30$ à gagner. Un gagnant par groupe!

Kick-O-Thon 8 - 13 ans - Coup de pied marteau
25 $

8 - 13 ans - Coup de pied marteau - Durée de 3 minutes - Certificat cadeau de 50$ à gagner. Un gagnant par groupe!

Kick-O-Thon 8 - 13 ans - Coup de pied crocheté arrière
25 $

8 - 13 ans - Coup de pied crocheté arrière - Durée de 3 minutes - Certificat cadeau de 50$ à gagner. Un gagnant par groupe!

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