Passez à l'action pour notre Kick-o-thon🥋

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À propos de cet événement
4 - 5 ans - Coup de pied avant (vitesse) - Durée de 1 minute - Certificat cadeau de 30$ à gagner. Un gagnant par groupe!
6 - 7 ans - Coup de pied avant (vitesse) - Durée de 2 minutes - Certificat cadeau de 30$ à gagner. Un gagnant par groupe!
8 - 13 ans - Coup de pied marteau - Durée de 3 minutes - Certificat cadeau de 50$ à gagner. Un gagnant par groupe!
8 - 13 ans - Coup de pied crocheté arrière - Durée de 3 minutes - Certificat cadeau de 50$ à gagner. Un gagnant par groupe!
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