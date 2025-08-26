K.J. Holmes (version française)

Cours à la carte applicable sur le stage 1 seulement (soirée). STAGE 1 (soirée) Lundi 3 novembre au vendredi 7 novembre 18h à 21h Lieu : Département de danse de l’UQAM (local K-S1210) 840, rue Cherrier, Montréal Station de métro Sherbrooke À noter : vendredi soir, changement de studio. Nous déménagerons dans le lieu où se tiendra le jam annuel de Montréal, afin d’accueillir plus de participants. Le cours commencera à 19 h pour se terminer à 21 h. Lieu vendredi : Centre Jean-Claude Malépart - 2633 Rue Ontario E, Montréal, QC H2K 1W8 Politiques : L’achat de votre billet ne pourra être jumelé avec une autre personne. Vous pouvez échanger votre billet à une autre personne dans sa totalité si vous ne pouvez plus venir. Merci de nous aviser par courriel.

