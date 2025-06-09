Mauricie Arts Vivants

Mauricie Arts Vivants

Klô Pelgag + Crawl Space + Perséide

1220 Chemin St Joseph

Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0, Canada

Coup de foudre
70 $

Je suis sensible à la mission du festival et je veux soutenir son développement

Solidaire
55 $

Pour permettre à d’autres de bénéficier d’un tarif réduit

Régulier
45 $

Le prix réel d’un billet

Réduit
36 $

Je suis un adulte qui veut participer aux événements culturels et je dois faire attention à mes dépenses

Accessible
27 $

Je suis un adulte qui veut participer aux événements culturels et mes moyens financiers sont limités

Enfant
12 $

Jusqu'à 16 ans

