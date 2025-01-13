Krampouz Party

Votre entrée vous garantit:
- Dégustation d’huîtres (en fonction des stocks disponibles)
- 1 galette et 1 crêpe de votre choix (ou 2 galettes, ou 2 crêpes, selon vos envies!)
- 2 consommations (vin ou cidre)
- Un DJ jusqu’à 23H pour vous ambiancer et vous faire danser au son de la musique des années 80 et 90
