Couche-Tard inc.

Organisé par

Couche-Tard inc.

À propos de cet événement

La 28e édition de la Classique de golf Couche-Tard/Circle K

200 Rue du Blainvillier

Blainville, QC J7C 4X6, Canada

Forfait President CEO Alex Miller
17 361,23 $

1 place sur le quatuor de notre CEO Alex Miller

Forfait SVP Ops Stéphane Trudel
12 762,23 $

1 place sur le quatuor de notre SVP Opérations Stéphane Trudel

Forfait VP Opérations Marc Gélinas
9 542,93 $

1 place sur le quatuor de notre VP Opérations Est du Canada Marc Gélinas

Forfait Directeur Commercialisation Henrick Chery
8 163,23 $

1 place sur le quatuor de notre Directeur Commercialisation Henrick Chery

Forfait Commercialisation Gérant de catégorie Ludovic Gagnon Vézina
9 083,03 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Ludovic Gagnon Vézina

Forfait Commercialisation Gérant de catégorier Francois Rousseau
9 083,03 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie François Rousseau

Forfait Commercialisation Gérant de catégorier Michel Matte
9 083,03 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Michel Matte

Forfait Commercialisation Gérant de catégorier Sylvie Savard
9 083,03 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Sylvie Savard

Forfait Commercialisation Gérant de catégorie Catherine Turgeon
9 083,03 $

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Catherine Turgeon

Forfait Commercialisation Gérant de catégorie Matthew Meier
9 083,03 $

3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Matthew Meier

Forfait Commercialisation Adjoint de catégorie Olivier Denis
7 933,28 $

on Adjoint de3 places sur le quatuor de notre ajoint de catégories Olivier Denis

Forfait Commercialisation Adjointe de catégorie Louise Vincent
7 933,28 $

3 places sur le quatuor de notre ajointe de catégories Louise Vincent

Forfait Marketing & Services Alimentaires Directrice Cynthia Moscato
8 163,23 $

1 place sur le quatuor de notre Directrice Marketing et Services Alimentaire Cynthia Moscato

Forfait Marketing Janilie Fleury
3 046,84 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire Marketing Janilie Fleury

Forfait Commercilisation régional Pascal Prince
8 393,18 $

1 place sur le quatuor de notre Chef de Service Commercialisation Pascal Prince

Forfait Commercialisation Nadia Muoio
9 887,85 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de notre gestionnaire principale commercialisation Canada Nadia Muoio

Forfait Directeur Senior opérations Québec Luc Jubinville
4 369,05 $

1 place sur le quatuor de notre Directeur sénior aux Opération Québec Luc Jubinville

Forfait Directeur Senior opérations ATL Keith King
4 369,05 $

1 place sur le quatuor de notre Directeur sénior aux Opération Atlantique Keith King

Forfait Directions Opérations
1 839,60 $

1 place sur le quatuor d'un de nos Directeurs aux Opération Québec

Forfait Centre de distribution Directeur Steve Levesque
4 369,05 $

1 place sur le quatuor d'un de nos Directeurs Centre de distribution Steve Lévesque

Forfait Centre de distribution Eve Fontaine
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire Optiminsation Centre de distribution Eve Fontaine

Forfait Centre de distribution Transport Benjamin Carmel
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire transport Centre de distribution Benjamin Carmel

Forfait Centre de distribution Acheteur Alain Beausoleil
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre Acheteur Centre de distribution Alain Beausoleil

Forfait Essence directeur Hugues Paiement
4 369,05 $

1 place sur le quatuor de notre directeur Essence Hugues Paiement

Forfait Essence Gestionnaire Bruno Elemond
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre gestionnaire Essence Bruno Elemond

Forfait Essence Coordonnatrice Chantal Pelletier
3 104,33 $

3 places sur le quatuor de notre coordonnatrice Essence Chantal Pelletier

Forfait Essence Coordonnatrice Caroline Delteil
3 104,33 $

3 places sur le quatuor de notre coordonnatrice Essence Caroline Delteil

Forfait Lave-Auto Marc-André Roy
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire développement de marché, B2B essence, lave-auto et mobilité électrique Marc-André Roy

Forfait Essence Transport Martin Langlois
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire principal au transport Martin Langlois

Forfait Construction Directeur Eric Guinard
4 369,05 $

1 place sur le quatuor de notre Directeur des services techniques et de la construction Eric Guinard

Forfait Construction Gestionnaire Martine Arsenault
3 794,18 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire aux services technique Martine Arsenault

Forfait Contruction Gestionnaire Nathanael Niedermann
3 794,18 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire développement immobilier

Forfait Construction gestionnaire services pétroliers Jonathan Dubuc
3 794,18 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire services pétroliers Jonathan Dubuc

Forfait construction Chargé de projet Marc Mathieu
5 518,80 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Marc Mathieu

Forfait construction Chargé de projet Daniel Courchesne
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Daniel Courchesne

Forfait construction Chargé de projet Sébastien Conte
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Sébastien Conte

Forfait Directeur des opérations réseau Jason Lavigne
2 299,50 $

1 place sur le quatuor de notre Directeur des opérations réseau Jason Lavigne

Forfait Franchisé Directrice Line Moreau
2 299,50 $

1 place sur le quatuor de notre Directrice des franchisés Line Moreau

Forfait Affiliés gérante de catégories Sophie Charest
5 518,80 $

3 places sur le quatuor de notre gérante de catégories des Affiliés Sophie Charest

Forfait RH Directrice Joany Nadeau
4 713,98 $

3 places sur le quatuor de notre directrice RH Joany Nadeau

Forfait sécurité et préventions des pertes gestionnaire Jorge Lima
2 299,50 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire sécurité prévention des pertes Jorge Lima

Forfait immobilier gestionnaire Stephany Nehme
2 242,01 $

1 place sur le quatuor de notre gestionnaire immobilier Stephany Nehme

Forfait Informatique Directeur Mario Pietrantonio
2 242,01 $

1 place sur le quatuor de notre directeur Informatique Mario Pietrantonio

Forfait Quatuor sans représentant Couche-Tard
3 909,15 $

4 golfeurs de votre entreprise sans aucun employé de Couche‑Tard

Forfait 1 golfeur sur 1 quatuor sans représentant CT
1 149,75 $

1 golfeur de votre entreprise jumelé à 3 autres participants sans représentant Couche-Tard

Commandite - Affichettes avec votre logo sur toutes les voiturettes
3 219,30 $

Commandite - Affichettes avec votre logo sur les voiturettes de golf des 2 parcours
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Commandite - Balle de golf votre logo sur toutes les balles
3 219,30 $

Commandite - Balles de golf - Votre logo sur les balles de golf remises à tous les participants
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Commandite - serviette de golf avec votre logo dessus
3 219,30 $

Commandite - Serviette de golf - Votre logo sur les serviette de golf remises à tous les participants
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Commandite - Ecusson identifiant Sac de golf
3 219,30 $

Commandite - Ecusson identifiant Sac de golf - Votre logo sur les étiquettes d'identification des sacs de golf remises à tous les participants. (ce commanditaire n’inclut pas les droits de jeu)

Forfait - Trou dégustation (GRANDE visibilité sur 2 terrains)
4 828,95 $

Vos produits offerts en exclusivité par vos bénévoles sur le trou numéro 1 qui touche les 2 parcours et mention sur écrans lors du souper Inclus: Table, chaise et Affiche avec votre logo
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Forfait - Trou dégustation (1table par terrain)
3 679,20 $

Vos produits offerts exclusivement par vos bénévoles sur un trou sur chacun des deux parcours, ainsi que la mention sur les écrans durant le souper (inclus : table, chaise et affiche avec votre logo

(ce commanditaire n’inclut pas les droits de jeu)

Forfait - commandite de trou 1 affiche sur les 2 terrains
862,31 $

Commandite - Un trou - Affiche sur le trou commandité des 2 parcours et mention sur écrans lors du cocktail
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Forfait - Commandite Champs de pratique
862,31 $

Commandite - Champ de pratique - Affiche dans l’aire de jeu réservée à cet effet et sur écran lors du souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Forfait - Commandite du brunch
1 379,70 $

Commandite - Brunch - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Forfait - Commandite du Cocktail
1 379,70 $

Commandite - Cocktail - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

Forfait - Commandite du Souper
1 379,70 $

Commandite - Souper - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)

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