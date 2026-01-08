La 28e édition de la Classique de golf Couche-Tard/Circle K

Organisé par
À propos de cet événement
1 place sur le quatuor de notre CEO Alex Miller
1 place sur le quatuor de notre SVP Opérations Stéphane Trudel
1 place sur le quatuor de notre VP Opérations Est du Canada Marc Gélinas
1 place sur le quatuor de notre Directeur Commercialisation Henrick Chery
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Ludovic Gagnon Vézina
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie François Rousseau
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Michel Matte
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Sylvie Savard
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Catherine Turgeon
3 places sur le quatuor de gérant de catégorie Matthew Meier
on Adjoint de3 places sur le quatuor de notre ajoint de catégories Olivier Denis
3 places sur le quatuor de notre ajointe de catégories Louise Vincent
1 place sur le quatuor de notre Directrice Marketing et Services Alimentaire Cynthia Moscato
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire Marketing Janilie Fleury
1 place sur le quatuor de notre Chef de Service Commercialisation Pascal Prince
3 places sur le quatuor de notre gestionnaire principale commercialisation Canada Nadia Muoio
1 place sur le quatuor de notre Directeur sénior aux Opération Québec Luc Jubinville
1 place sur le quatuor de notre Directeur sénior aux Opération Atlantique Keith King
1 place sur le quatuor d'un de nos Directeurs aux Opération Québec
1 place sur le quatuor d'un de nos Directeurs Centre de distribution Steve Lévesque
3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire Optiminsation Centre de distribution Eve Fontaine
3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire transport Centre de distribution Benjamin Carmel
3 places sur le quatuor de notre Acheteur Centre de distribution Alain Beausoleil
1 place sur le quatuor de notre directeur Essence Hugues Paiement
3 places sur le quatuor de notre gestionnaire Essence Bruno Elemond
3 places sur le quatuor de notre coordonnatrice Essence Chantal Pelletier
3 places sur le quatuor de notre coordonnatrice Essence Caroline Delteil
3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire développement de marché, B2B essence, lave-auto et mobilité électrique Marc-André Roy
3 places sur le quatuor de notre Gestionnaire principal au transport Martin Langlois
1 place sur le quatuor de notre Directeur des services techniques et de la construction Eric Guinard
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire aux services technique Martine Arsenault
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire développement immobilier
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire services pétroliers Jonathan Dubuc
3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Marc Mathieu
3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Daniel Courchesne
3 places sur le quatuor de notre chargé de projet construction Sébastien Conte
1 place sur le quatuor de notre Directeur des opérations réseau Jason Lavigne
1 place sur le quatuor de notre Directrice des franchisés Line Moreau
3 places sur le quatuor de notre gérante de catégories des Affiliés Sophie Charest
3 places sur le quatuor de notre directrice RH Joany Nadeau
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire sécurité prévention des pertes Jorge Lima
1 place sur le quatuor de notre gestionnaire immobilier Stephany Nehme
1 place sur le quatuor de notre directeur Informatique Mario Pietrantonio
4 golfeurs de votre entreprise sans aucun employé de Couche‑Tard
1 golfeur de votre entreprise jumelé à 3 autres participants sans représentant Couche-Tard
Commandite - Affichettes avec votre logo sur les voiturettes de golf des 2 parcours
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Balles de golf - Votre logo sur les balles de golf remises à tous les participants
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Serviette de golf - Votre logo sur les serviette de golf remises à tous les participants
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Ecusson identifiant Sac de golf - Votre logo sur les étiquettes d'identification des sacs de golf remises à tous les participants. (ce commanditaire n’inclut pas les droits de jeu)
Vos produits offerts en exclusivité par vos bénévoles sur le trou numéro 1 qui touche les 2 parcours et mention sur écrans lors du souper Inclus: Table, chaise et Affiche avec votre logo
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Vos produits offerts exclusivement par vos bénévoles sur un trou sur chacun des deux parcours, ainsi que la mention sur les écrans durant le souper (inclus : table, chaise et affiche avec votre logo
(ce commanditaire n’inclut pas les droits de jeu)
Commandite - Un trou - Affiche sur le trou commandité des 2 parcours et mention sur écrans lors du cocktail
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Champ de pratique - Affiche dans l’aire de jeu réservée à cet effet et sur écran lors du souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Brunch - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Cocktail - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
Commandite - Souper - Affiche avec votre logo à l'entrée de la salle à manger et sur l'écran durant le souper
(cette commandite n'inclus pas de droit de jeux)
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