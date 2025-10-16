La Banquette arrière

La Banquette arrière embarque... Roxane Azzaria

1371 Rue Ontario E

Montréal, QC H2L 1S2, Canada

Admission générale
15 $

Assistez à la lecture de Une petite chose dans une grande chose de Roxane Azzaria

Admission générale + don
40 $

Assistez à la lecture de Une petite chose dans une grande chose de Roxane Azzaria et faites un don de 25 $ à La Banquette arrière pour soutenir la réalisation de ce projet! Un reçu d'impôt sera émis.

Admission VIP + don
100 $

Assistez à la lecture de Une petite chose dans une grande chose de Roxane Azzaria dans une section centrale réservée et faites un don de 85 $ à La Banquette arrière pour soutenir la réalisation de ce projet! Un reçu d'impôt sera émis.

