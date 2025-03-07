Centre de spiritualité Manrèse

Offert par

Centre de spiritualité Manrèse

La bonté, source d’espérance

La bonté, source d’espérance item
La bonté, source d’espérance
60 $
« Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance. » (Pape François – Loué sois-tu no 71) Une journée de ressourcement dans l’esprit des Exercices spirituels. Relectures d’expériences, partages, éclairage de la Parole de Dieu, célébration.
Ajouter un don pour Centre de spiritualité Manrèse

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!