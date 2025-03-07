La bonté, source d’espérance

« Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance. » (Pape François – Loué sois-tu no 71) Une journée de ressourcement dans l’esprit des Exercices spirituels. Relectures d’expériences, partages, éclairage de la Parole de Dieu, célébration.

