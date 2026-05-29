Force Rare

Organisé par

Force Rare

À propos de cet événement

La Boucle Rare

2380 Rue du Peps

Québec, QC G1V 0C2, Canada

Adultes
12 $

Chaque inscription comprend :

  • un bracelet électronique de comptabilisation des tours
  • des collations pour les participants;
  • de l’eau et des points de ravitaillement sur place;
  • l’encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;
  • la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;

Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)

Sinon, vous pouvez aussi faire un don au bas de cette page.


Merci pour votre inscription!


Adolescents (13-18 ans)
10 $

Chaque inscription comprend :

  • un bracelet électronique de comptabilisation des tours
  • des collations pour les participants;
  • de l’eau et des points de ravitaillement sur place;
  • l’encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;
  • la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;
Enfants (12 ans et -)
5 $

Chaque inscription comprend :

  • un bracelet électronique de comptabilisation des tours
  • des collations pour les participants;
  • de l’eau et des points de ravitaillement sur place;
  • l’encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;
  • la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;
Équipe - 5 coureurs
50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Inscription pour une équipe de 5 participants à La Boucle Rare.

Ce billet permet à un groupe de courir ou marcher ensemble, en relais ou à son rythme, tout au long de l’événement.


Chaque inscription d’équipe comprend, pour chaque participant :

  • un bracelet électronique de comptabilisation des tours
  • des collations pour les participants;
  • de l’eau et des points de ravitaillement sur place;
  • l’encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;
  • la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;

À prévoir :

  • Les équipes sont fortement encouragées à apporter une tente, un abri soleil, une table ou des chaises
  • Cet espace pourra servir de point de repos, de rencontre et d’encouragement entre les tours

Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)

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Merci pour votre inscription!

Équipe - 10 coureurs
100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Inscription pour une équipe de 10 participants à La Boucle Rare.

Ce billet est idéal pour les groupes scolaires, clubs sportifs, groupes corporatifs ou groupes communautaires qui souhaitent participer ensemble à la course-o-thon / marche-o-thon.


Chaque inscription d’équipe comprend, pour chaque participant :

  • un bracelet électronique de comptabilisation des tours
  • des collations pour les participants;
  • de l’eau et des points de ravitaillement sur place;
  • l’encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;
  • la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;

À prévoir :

  • Les équipes sont invitées à apporter une tente, un abri soleil, une table, des chaises ou tout autre matériel nécessaire pour aménager un espace de repos
  • Cet espace permettra aux membres de l’équipe de se relayer, de se reposer et d’encourager les autres participants.

* Les entreprises partenaires sont invités à apporter du matériel promotionnel aux couleurs de leur organisation et à utiliser cet espace pour faire rayonner leur engagement envers la cause


Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)

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