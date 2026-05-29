La Boucle Rare

Chaque inscription comprend :

un bracelet électronique de comptabilisation des tours

des collations pour les participants;

de l’ eau et des points de ravitaillement sur place;

l’ encadrement des coureurs et marcheurs durant l’activité;

la présence de premiers soins pour assurer la sécurité des participants;

Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)

Sinon, vous pouvez aussi faire un don au bas de cette page.





Merci pour votre inscription!



