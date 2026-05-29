Organisé par
À propos de cet événement
Chaque inscription comprend :
Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)
Sinon, vous pouvez aussi faire un don au bas de cette page.
Merci pour votre inscription!
Chaque inscription comprend :
Chaque inscription comprend :
Inscription pour une équipe de 5 participants à La Boucle Rare.
Ce billet permet à un groupe de courir ou marcher ensemble, en relais ou à son rythme, tout au long de l’événement.
Chaque inscription d’équipe comprend, pour chaque participant :
À prévoir :
Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)
Sinon, vous pouvez aussi faire un don au bas de cette page.
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Inscription pour une équipe de 10 participants à La Boucle Rare.
Ce billet est idéal pour les groupes scolaires, clubs sportifs, groupes corporatifs ou groupes communautaires qui souhaitent participer ensemble à la course-o-thon / marche-o-thon.
Chaque inscription d’équipe comprend, pour chaque participant :
À prévoir :
* Les entreprises partenaires sont invités à apporter du matériel promotionnel aux couleurs de leur organisation et à utiliser cet espace pour faire rayonner leur engagement envers la cause
Si vous souhaitez faire un don pour la cause et obtenir un reçu officiel de don de bienfaisance, veuillez passer par la collecte Force Rare, hébergée sur le site du CHU de Québec : lien dans la description de l'événement au haut de cette page (Plus de détails->)
Sinon, vous pouvez aussi faire un don au bas de cette page.
Merci pour votre inscription!
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