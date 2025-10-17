La boutique (2) - CPE La Fourmilière

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
Tissu qui absorbe l’humidité.
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX
Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport.
Tricot molletonné.
Coupe classique.
