La boutique (2) - CPE La Fourmilière

Chandail adulte marine item
Chandail adulte marine
CA$10

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
Tissu qui absorbe l’humidité.
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

Chandail adulte vert jade item
Chandail adulte vert jade
CA$10

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
Tissu qui absorbe l’humidité.
Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX

Hoodie marine avec fermeture éclair item
Hoodie marine avec fermeture éclair
CA$45

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport.
Tricot molletonné.
Coupe classique.

Hoodie Marine item
Hoodie Marine
CA$35

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport.
Tricot molletonné.
Coupe classique.

Hoodie Maron foncé cendré item
Hoodie Maron foncé cendré
CA$35

Pour le choix des grandeurs, mettre la quantité et sélectionner en bas.
Information sur le tissu:
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci.
60 % polyester, 40 % coton pour les couleurs cendré sport.
Tricot molletonné.
Coupe classique.

