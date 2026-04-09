La boutique d'Autisme Côte-Nord

Le coussin de cuisse lourd est un outil sensoriel conçu pour apaiser l’agitation motrice et favoriser l’attention, que ce soit à l’école, en intervention ou à la maison. Placé sur les cuisses en position assise, il procure une stimulation proprioceptive qui aide à se recentrer, à mieux gérer son énergie et à améliorer sa concentration.

Pliable en deux pour une pression profonde plus intense, il devient un allié précieux pour réduire l’anxiété, encourager la détente et soutenir les routines de sommeil.