La boutique d'Autisme Côte-Nord

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La couverture lestée 3 kg permet une stimulation sensorielle proprioceptive qui procure un apaisement profond sur le corps et l’esprit. Son poids uniformément réparti exerce des pressions profondes qui permettent d’augmenter la sécrétion de sérotonine et de mélatonine, hormones naturelles du bonheur et du sommeil. Son effet proprioceptif apaise l’excès d’énergie, calme et aide à la détente pour un sommeil réparateur.
Elle sera votre meilleure amie lors d’une période anxieuse ou à la veille d’une journée stressante, moments où le sommeil est parfois plus difficile à trouver. L’effet relaxant vous aidera à combattre l’insomnie. Un incontournable pour les dormeurs légers et ceux qui tournent sans cesse dans leur lit. Sans oublier que son utilisation similaire à un gros câlin comprenant tous les bienfaits de celui-ci tel que la détente du système nerveux, ce qui procure un sentiment de sécurité.
La balle réconfort (Cuddle Ball) procure un sentiment de calme et de sécurité. Elle est particulièrement utile pour calmer les personnes anxieuses, stressées, hyperactives ou présentant d’autres besoins sensoriels. Sa texture douce vous donnera envie d’y glisser vos mains, de la câliner et de la serrer contre vous. Le fait d’insérer vos mains entre les mailles de la balle exerce une pression profonde sur le système sensoriel afin d’accroître le sentiment de réconfort.
Le coussin de cuisse lourd est un outil sensoriel conçu pour apaiser l’agitation motrice et favoriser l’attention, que ce soit à l’école, en intervention ou à la maison. Placé sur les cuisses en position assise, il procure une stimulation proprioceptive qui aide à se recentrer, à mieux gérer son énergie et à améliorer sa concentration.
Pliable en deux pour une pression profonde plus intense, il devient un allié précieux pour réduire l’anxiété, encourager la détente et soutenir les routines de sommeil.
e lézard manimo est un outil sensoriel utilisé pour calmer, réconforter, diminuer l’agitation et l’anxiété tout en améliorant le niveau de concentration et d'attention.
On porte le lézard lourd autour du cou ou sur les cuisses. Les enfants apprécient particulièrement sa forme enveloppante et sécurisante grâce à ses grosses pattes.
Il est fait de Lycra® scintillant pour une stimulation visuelle accrue.
La tortue lourde est le tout premier manimo 2 en 1 ! Son corps et sa carapace (1 kg de chaque) se séparent pour être déposés à différents endroits sur le corps pour une sensation d'apaisement globale.
Le chat est l’animal de compagnie idéal ! Chic et élégante, cette peluche lourde réconfortante au pelage de velours est le parfait compagnon pour les excès d’énergie, les moments de détente ou ceux requérant la concentration.
Le chien est le meilleur ami de l'homme ! Chic et élégante, cette peluche lourde réconfortante au pelage de velours est le parfait compagnon pour les excès d’énergie, les moments de détente ou ceux requérant la concentration.
Pour les enfants sensibles ou dépassés par leur environnement, Pétunia la mouffette, le nouveau manimo® sleepies™, est le compagnon parfait. Accompagnée d’une histoire illustrée, rédigée par une psychoéducatrice, et de stratégies pratiques, Pétunia est un outil efficace pour instaurer une routine du coucher calme et réconfortante. Grâce à sa texture douce et à son fidget parfumé, elle devient vite un allié incontournable pour les petits dormeurs.
Paco le hérisson, le nouveau manimo® sleepies™, est un compagnon tendre et rassurant, conçu pour aider les enfants qui ressentent de l’anxiété à l’heure du coucher. Avec son cœur fidget qui diffuse une douce chaleur apaisante et son histoire touchante, Paco devient rapidement une source de réconfort pour les petits. Sa taille idéale pour les câlins et sa chaleur réconfortante offrent un sentiment de sécurité indispensable pour un sommeil serein. L’histoire illustrée qui l’accompagne, rédigée par une psychoéducatrice, guide les enfants à apaiser leurs peurs et à trouver le calme.
Zigzag la chouette, le nouveau manimo® sleepies™, est une peluche spécialement conçue pour accompagner les enfants lors de leur routine du soir. Avec sa douceur réconfortante et son fidget en forme de plume, Zigzag aide à apaiser l’excitation et l’agitation à l’aide de techniques de respiration simples. Son histoire illustrée, rédigée par une psychoéducatrice, guide l’enfant dans un rituel bienveillant, tout en lui enseignant à revenir au calme. Une solution idéale pour les enfants qui ont du mal à s'endormir après des journées bien remplies.
Offrez à votre enfant un moment de réconfort avec le masque de sommeil manimo® sleepies™. Conçu pour apaiser et sécuriser, ce masque doux aide les enfants à se détendre et à réduire la surstimulation visuelle avant le dodo ou pendant les périodes de repos.
Sa sangle élastique assure un ajustement confortable et sécuritaire, idéal pour instaurer une routine de sommeil apaisante. Que ce soit à la maison, en transport ou en voyage, il bloque la lumière et favorise un endormissement plus rapide, tout en procurant une sensation de calme et de sécurité.
Offrez à votre enfant un moment de réconfort avec le masque de sommeil manimo® sleepies™. Conçu pour apaiser et sécuriser, ce masque doux aide les enfants à se détendre et à réduire la surstimulation visuelle avant le dodo ou pendant les périodes de repos.
Sa sangle élastique assure un ajustement confortable et sécuritaire, idéal pour instaurer une routine de sommeil apaisante. Que ce soit à la maison, en transport ou en voyage, il bloque la lumière et favorise un endormissement plus rapide, tout en procurant une sensation de calme et de sécurité.
Offrez à votre enfant un moment de réconfort avec le masque de sommeil manimo® sleepies™. Conçu pour apaiser et sécuriser, ce masque doux aide les enfants à se détendre et à réduire la surstimulation visuelle avant le dodo ou pendant les périodes de repos.
Sa sangle élastique assure un ajustement confortable et sécuritaire, idéal pour instaurer une routine de sommeil apaisante. Que ce soit à la maison, en transport ou en voyage, il bloque la lumière et favorise un endormissement plus rapide, tout en procurant une sensation de calme et de sécurité.
Découvrez le phénomène fascinant des méduses qui se déplacent majestueusement dans leur réservoir de forme ovale. Vous aurez accès à une vue privilégiée des fonds marins à portée de main. La lumière qui change doucement de couleur aidera à la détente et à un retour au calme graduel. Elle saura créer une ambiance marine au coin sensoriel de votre classe ou à la maison.
La variation de couleurs, les poissons en mouvement et le doux bourdonnement de la pompe font de ce tube à bulles le produit sensoriel idéal pour créer une ambiance sous-marine, peu importe l’endroit. Votre coin sensoriel, votre classe ou votre maison, le tube lumineux saura améliorer la pièce en un claquement de doigts. Il sera l’outil sensoriel par excellence pour créer une atmosphère calme et sereine afin que la période de détente et le retour au calme soient des plus apaisants.
Manipulez cette balle et vous adorerez sa texture granuleuse. Ø 7 cm. 3 ans +
Massez vos doigts avec cette bague discrète et sensorielle! Que ce soit dans la classe ou au bureau, dites adieu au jointures ankylosées. 3 ans +
Les coquilles insonorisantes fdmt sont utilisées pour protéger l’ouïe et atténuer les bruits forts et nuisibles, sans exclure les autres sons ambiants. En réduisant les distractions sonores, elles favorisent la concentration et l’attention.
Le bandeau extensible et les coquilles pivotantes cousinées permettent un ajustement à la tête, autant chez les enfants que chez les adultes. Confortables, résistantes et pliables, elles viennent avec une pochette pour en faciliter le rangement et le transport.
Ces minuteries visuelles de 60 minutes ont été spécialement conçues pour se marier à votre style. Parfait pour ceux qui travaillent ou étudient à domicile ou simplement afin de mieux gérer votre temps à la maison. Le Time Timer MOD – Édition maison apportera réconfort, confiance et détente à votre productivité. Cette collection spéciale est disponible dans 4 couleurs en édition limitée qui s’agenceront autant à votre environnement épuré qu’à la pièce la plus vibrante de votre maison.
Cet outil visuel qu’on peut manipuler permet à l’enfant de se familiariser avec le principe d’action-réaction. Le sablier sensoriel est un élément à inclure dans votre coin sensoriel. L'enfant pourra regarder les gouttes tomber qui formera des bulles à la base du sablier, un mouvement fascinant pendant lequel l’enfant pourra se détendre. Il aide l’enfant à s’apaiser et à effectuer son retour au calme en toute quiétude.
La brosse originale pour le protocole «Therapressure» de Wilbarger.
Commandez également la poignée pour brosse sensorielle - 0243 pour une meilleure prise en main.
Les rectangles sensoriels Ooze sont sans contredit un élément à inclure dans votre coin sensoriel. Tournez ce sablier sensoriel remplit d’un liquide épais et coloré et regardez-le descendre. C’est une fascinante démonstration du passage du temps. Ils aideront l’enfant à s’apaiser et à effectuer son retour au calme en toute quiétude.
De forme ergonomique facilitant la réhabilitation des doigts, de la main et du poignet, ces œufs sont aussi d’excellentes balles de stress. Ils peuvent être chauffés ou refroidis. Sans latex et sans gluten.
De forme ergonomique facilitant la réhabilitation des doigts, de la main et du poignet, ces œufs sont aussi d’excellentes balles de stress. Ils peuvent être chauffés ou refroidis. Sans latex et sans gluten.
Orange: densité très faible
Vert: densité faible
Bleu: densité moyenne
Ces balles anti-stress ont une texture incroyable et sont parfaites comme jouet fidget. Très résistantes et durables.
La sphère sensorielle est un outil ludique et apaisant qui stimule la concentration, la motricité fine et la créativité des enfants. Elle s’ouvre en deux pour révéler un espace de rangement pratique où glisser les ficelles incluses, ou pour se transformer en une base stable pour les enfants qui ont besoin de plus de support lors de l’activité. Les ficelles multicolores invitent à la manipulation, à l’exploration tactile et au jeu libre, tout en favorisant la régulation émotionnelle. Parfaite pour créer un moment de calme à la maison, en classe ou dans un coin sensoriel.
La plaque sensorielle offre une expérience tactile unique qui éveille les sens et favorise le développement moteur. Elle propose deux surfaces : un côté avec des points en relief pour explorer les textures, et un autre avec des pistes en forme de vagues pour un enfilage plus complexe. Les ficelles multicolores permettent de stimuler la coordination et la concentration à travers un jeu calme et engageant. La plaque est également accompagnée d’une pochette de transport pratique pour ranger les ficelles et l’emporter facilement partout, en classe, à la maison ou en déplacement. Un outil idéal pour les coins sensoriels, les activités d’apprentissage ou les moments de détente.
Voici un Whisper Phone® que vous utilisez comme un casque d’écoute pour amplifier votre voix.
Cette mâchouille est un bon outil sensoriel pour permettre aux enfants et adolescents d'améliorer leur autorégulation, leur concentration, de se calmer ou de diminuer leur stress. Fait de silicone, non toxique, sans BPA, phtalates, cadmium ni plomb.
* Pour des raisons d'hygiène, ce produit ne peut être retourné.
** Vérifier fréquemment le collier afin de vous assurer qu’aucune partie n’est endommagée. Ne pas l’utiliser s’il est abîmé. Ne pas laisser l’enfant mordiller le fermoir afin que celui-ci demeure fonctionnel.
Durabilité: 3 (super)
Cette mâchouille est un bon outil sensoriel pour permettre aux enfants et adolescents d'améliorer leur autorégulation, leur concentration, de se calmer ou de diminuer leur stress. Fait de silicone, non toxique, sans BPA, phtalates, cadmium ni plomb.
* Pour des raisons d'hygiène, ce produit ne peut être retourné.
** Vérifier fréquemment le collier afin de vous assurer qu’aucune partie n’est endommagée. Ne pas l’utiliser s’il est abîmé. Ne pas laisser l’enfant mordiller le fermoir afin que celui-ci demeure fonctionnel.
Durabilité: 2 ( performant)
Cette mâchouille est un bon outil sensoriel pour permettre aux enfants et adolescents d'améliorer leur autorégulation, leur concentration, de se calmer ou de diminuer leur stress. 55 cm
Caractéristiques :
*Pour des raisons d'hygiène, ce produit ne peut être retourné.
**Vérifier fréquemment le collier afin de vous assurer qu'aucune partie n'est endommagée. Ne pas l'utiliser s'il est abîmé. Ne pas laisser l'enfant mordiller le fermoir afin que celui-ci demeure fonctionnel.
Durabilité: 3 (super)
Cette mâchouille est un bon outil sensoriel pour permettre aux enfants et adolescents d'améliorer leur autorégulation, leur concentration, de se calmer ou de diminuer leur stress. Fait de silicone, non toxique, sans BPA, phtalates, cadmium ni plomb. 55 cm.
*Pour des raisons d'hygiène, ce produit ne peut être retourné.
**Vérifier fréquemment le collier afin de vous assurer qu'aucune partie n'est endommagée. Ne pas l'utiliser s'il est abîmé. Ne pas laisser l'enfant mordiller le fermoir afin que celui-ci demeure fonctionnel.
Durabilité: 3 (super)
Discrète et efficace, cette mâchouille d'environ 7.5 cm de longueur permet l’autorégulation et le mâchonnement lorsque la gomme n’est pas permise. Cela permet aussi d’améliorer la concentration. S’adapte à la plupart des crayons standards. Sans latex. Pqt de 3.
* Pour des raisons d'hygiène, ce produit ne peut être retourné.
Durabilité: 3 (super)
Explore les concepts géométriques et le raisonnement spatial
Un jeu créatif et éducatif qui permet aux enfants d’explorer les formes, la symétrie et les constructions géométriques. Avec ses pièces flexibles et ses cartes d’activités illustrées, Busy Play Squelettique stimule la coordination, l’imagination et la pensée mathématique.
Suscite l’imagination et la créativité
Avec GeoStix, les enfants explorent les formes et la géométrie de façon créative et interactive. Les bâtonnets flexibles et colorés s’assemblent facilement pour reproduire les cartes modèles ou inventer des formes libres. Un outil ludique qui stimule la motricité fine, la perception spatiale et la pensée logique.
Inspire l’imagination et la créativité
Avec ses jetons colorés et ses cartes d’activité illustrées, ce jeu invite les enfants à explorer le tri, les motifs et le dénombrement tout en s’amusant. Conçu pour stimuler la motricité fine et la coordination œil-main, il est parfait pour soutenir les apprentissages au préscolaire.
Développe des compétences en matière de résolution de problèmes et de réflexion créative
Un grand classique revisité pour éveiller la logique et la créativité dès le préscolaire. Avec ses pièces colorées et ses cartes illustrées, ce tangram est parfait pour apprendre en jouant.
Stimule la conception créative
Un jeu simple et captivant qui invite les enfants à explorer les couleurs, les formes et les motifs tout en développant leur motricité fine. Les tuiles colorées sont conçues pour encourager l’apprentissage actif et structuré dès le jeune âge.
Explore les concepts de base des nombres
Ce jeu simple et intuitif est conçu pour aider les enfants à comprendre concrètement les bases du calcul. Grâce à ses bâtons colorés, il facilite l’apprentissage des mathématiques par la manipulation et la visualisation des quantités.
Ceci est la version française du produit.
Un miroir coloré et sécuritaire qui invite les enfants à se regarder et à se répéter des affirmations positives. En associant leur reflet à des messages valorisants, ils développent leur estime personnelle et leur confiance au quotidien. Un outil simple, intuitif et essentiel pour encourager l’expression positive de soi dès le jeune âge.
Ceci est la version française du produit.
Quoi de mieux qu’apprendre par le jeu? C’est ce que vous propose le casse-tête de la roue des émotions d’Open The Joy. Imbriquer les morceaux permettra à l’enfant de développer sa motricité fine, mais ce n’est pas tout! Choisissez parmi 3 façons de jouer et laissez la créativité briller puisque l’enfant aura à mimer, exprimer une situation vécue ou inventer de toute pièce une histoire comprenant différentes émotions. Une façon amusante d’introduire les émotions. Fait entièrement de bois, il s’agit d’un jeu résistant parfait pour les tout-petits.
Ceci est la version française du produit.
Ces plaques de respiration en bois proposent des modèles visuels simples et ludiques pour guider les enfants dans l’apprentissage d’exercices de respiration. Pensées pour les enfants de 3 à 8 ans, elles permettent d’intégrer facilement des moments de recentrage et de relaxation dans le quotidien. En favorisant l’autorégulation émotionnelle, elles soutiennent le développement de la concentration et la gestion du stress, autant à la maison qu’en milieu scolaire.
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