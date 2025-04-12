254e Scouts Saint-Élie et Saint-Joseph

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254e Scouts Saint-Élie et Saint-Joseph

La boutique 254SESJ

Kit Complet - Nouveau Membre
155 $

Inclus un hoodie (45$), un T-Shirt (20$), les badges de progression (25$), un cahier de progression (20$), un cahier de chants (15$) et un foulard avec le dizainier et le noeud (30$)

Kit Complet - Montée
45 $

Inclus les badges de progression (25$) et un cahier de progression (20$)

Hoodie - 254SESJ
45 $

Veuillez indiquer la grandeur demandée à la fin

T-Shirt - 254SESJ
20 $

Veuillez indiquer la grandeur demandée à la fin

Croix de promesse (argent) avec cuir
9,60 $
Cahier de chants et techniques - 254SESJ item
Cahier de chants et techniques - 254SESJ
15 $
Couverture de camp - 254SESJ item
Couverture de camp - 254SESJ
40 $

Parfaite pour les aventures en plein air, les feux de camp ou simplement pour rester bien au chaud durant un camp scout ou à la maison, cette couverture est à la fois confortable, pratique et stylée. Au couleur du groupe, elle est ornée de notre logo exclusif et comprend une pochette intégrée pour un transport facile. De plus, les jeunes vont pouvoir coudre sur la couverture tous leurs badges de camp et de progression qu'ils ont reçu depuis leur jeune âge au sein du groupe.

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