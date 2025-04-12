La boutique 254SESJ

Parfaite pour les aventures en plein air, les feux de camp ou simplement pour rester bien au chaud durant un camp scout ou à la maison, cette couverture est à la fois confortable, pratique et stylée. Au couleur du groupe, elle est ornée de notre logo exclusif et comprend une pochette intégrée pour un transport facile. De plus, les jeunes vont pouvoir coudre sur la couverture tous leurs badges de camp et de progression qu'ils ont reçu depuis leur jeune âge au sein du groupe.