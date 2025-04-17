Collection Citoyenne - Alexander Grant

Offert par
Sabine Compère, impression numérique sur toile, 40 x 30 po, CC.2025.001
Edzer Prophète, acrylique sur toile, 40 x 30 po, CC.2025.002
Audrey Benoît, acrylique sur toile, 30 x 40 po, CC.2025.003
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.004
Techniques mixtes sur toile, 24 x 36 po, CC.2025.005
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.006
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.007
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.08
Fatima Zahra, acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.009
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.010
Kately Vivant, acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.011
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.012
Acrylique sur toile, 36 x 24 po, CC.2025.013
Natasha St.-Pierre a.k.a Na2 Toutis, acrylique sur toile, 40 x 30 po, CC.2025.014
