La boutique de Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord
Lampe avec base en cristal
100 $
💡 Lampe – Élégance et robustesse réunies ! ✨ Une lampe en cristal très lourde (vous voilà prévenu !), parfaite pour illuminer votre intérieur avec classe… et renforcer vos bras si vous devez la déplacer. 📏 Hauteur totale : 29” – 🕯 Abat-jour blanc cassé (14”x11”) – Douce lumière, ambiance raffinée. 💎 Excellente condition – Comme neuve, mais sans le prix du neuf. 💰 Valeur de plus de 400$ – Mais ici, une affaire en or ! Idéale pour ajouter une touche chic à votre déco…😉
Ceinture Fléchée
20 $
Ceinture fléchée disponible, tissée avec soin et aux motifs authentiques. Idéale pour les collectionneurs ou amateurs de traditions québécoises.
2 coupes en brasse
50 $
Lot de deux coupes en brasse, raffinées et durables. Parfaites pour les amateurs de belles pièces. Fabriquées en Espagne.
Astérix collection Deluxe
50 $
Série 5 volumes collection Deluxe Astérix
Lot 2 bouteilles
5 $
Description de la bouteille brune :
Manufacture : Tooled lip
Couleur : Brune
Dimensions : 7 5/8"
Embossage : HORNER'S // HORNER'S
(bouteilles génériques) - Frank W. Horner
La bouteille claire, a l'inscription HK
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!