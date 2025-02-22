La boutique de Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord

💡 Lampe – Élégance et robustesse réunies ! ✨ Une lampe en cristal très lourde (vous voilà prévenu !), parfaite pour illuminer votre intérieur avec classe… et renforcer vos bras si vous devez la déplacer. 📏 Hauteur totale : 29” – 🕯 Abat-jour blanc cassé (14”x11”) – Douce lumière, ambiance raffinée. 💎 Excellente condition – Comme neuve, mais sans le prix du neuf. 💰 Valeur de plus de 400$ – Mais ici, une affaire en or ! Idéale pour ajouter une touche chic à votre déco…😉

