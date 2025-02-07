Centre de répit dépannage aux Quatre Poches Inc.

Offert par

Centre de répit dépannage aux Quatre Poches Inc.

À propos de cette boutique

Campagne Famille 4 Poches

Huile d'olive organique item
Huile d'olive organique
25 $

Huile d'olive organique, extravierge, d’excellente qualité, provenant de la même année de récolte, non filtrée, extraite à froid. Molon Lavé, 750 ml, produit de la Grèce (Date limite pour commander pour une livraison avant Noël : 5 novembre 25)

Linges à vaisselle en microfibre (paquet de 2) item
Linges à vaisselle en microfibre (paquet de 2) item
Linges à vaisselle en microfibre (paquet de 2)
40 $

Nos linges à vaisselle en microfibre, identifiés au logo du Centre 4 Poches, en paquet de deux

Coffret fromage item
Coffret fromage
35 $

Disponible l'automne seulement

Date limite pour commander :

5 novembre 25

Un assortiment de cinq fromages de 150g chacun, incluant les primés Mont Saint-Benoit, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et le savoureux Saint-Augustin de la fromagerie Saint-Benoit-du-Lac.


Coffret épices BBQ item
Coffret épices BBQ
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)

Le coffret d’épices Crousset BBQ est l’allié idéal pour vos grillades, avec un mélange savoureux et audacieux qui donnera à vos viandes et légumes une touche fumée et épicée irrésistible.

Comprends des épices à Barbecue fumée, à Hamburger, à Steak de Magog et à Côtes levées

Coffret épices Poisson item
Coffret épices Poisson
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)


Le coffret d’épices Crousset pour le poisson vous offre un mélange savoureux et aromatique, idéal pour sublimer vos plats de poisson avec une touche de fraîcheur et de finesse. Comprends les épices Fines herbes et citron, Poisson, Crevettes et Saumon

Coffret épices Asiatique item
Coffret épices Asiatique
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)


Le coffret d’épices Crousset asiatique offre une harmonie parfaite de saveurs épicées et parfumées, idéales pour apporter une touche exotique et savoureuse à vos plats orientaux. Comprends les épices 5 épices chinois, 7 épices japonais, Coréennes, Parfum du Levant

Coffret épices Indien item
Coffret épices Indien
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)


Le coffret d’épices Crousset Indien vous transporte au cœur des saveurs authentiques de l’Inde, avec une sélection d’épices soigneusement choisies pour sublimer vos plats exotiques.

Comprend les épices Thé chaï, Cari de Madras, Tandoori et Garam masala

Coffret épices Vegan item
Coffret épices Vegan
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)


Le coffret d’épices Crousset Vegan est une explosion de saveurs naturelles, parfaitement conçu pour sublimer vos plats végétariens avec des mélanges d’épices authentiques et équilibrés.

Comprend les épices Légumes, Dukkah, Bouquet toscan et Bruschetta

Coffret épices de Noël item
Coffret épices de Noël
30 $

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)


Le coffret d’épices Crousset de Noël apporte la magie des fêtes à votre table, avec des mélanges parfumés et réconfortants qui envoûtent vos plats sucrés et salés de l’esprit de Noël.

Comprend des épices Pain d’épices, Tourtière, Vin chaud et Cretons

Ajouter un don pour Centre de répit dépannage aux Quatre Poches Inc.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!