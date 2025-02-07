Campagne Famille 4 Poches

NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :

5 novembre 25

(Disponible l'automne seulement)

Le coffret d’épices Crousset BBQ est l’allié idéal pour vos grillades, avec un mélange savoureux et audacieux qui donnera à vos viandes et légumes une touche fumée et épicée irrésistible.

Comprends des épices à Barbecue fumée, à Hamburger, à Steak de Magog et à Côtes levées