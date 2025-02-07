Campagne Famille 4 Poches

Offert par
À propos de cette boutique
Huile d'olive organique, extravierge, d’excellente qualité, provenant de la même année de récolte, non filtrée, extraite à froid. Molon Lavé, 750 ml, produit de la Grèce (Date limite pour commander pour une livraison avant Noël : 5 novembre 25)
Nos linges à vaisselle en microfibre, identifiés au logo du Centre 4 Poches, en paquet de deux
Disponible l'automne seulement
Date limite pour commander :
5 novembre 25
Un assortiment de cinq fromages de 150g chacun, incluant les primés Mont Saint-Benoit, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et le savoureux Saint-Augustin de la fromagerie Saint-Benoit-du-Lac.
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset BBQ est l’allié idéal pour vos grillades, avec un mélange savoureux et audacieux qui donnera à vos viandes et légumes une touche fumée et épicée irrésistible.
Comprends des épices à Barbecue fumée, à Hamburger, à Steak de Magog et à Côtes levées
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset pour le poisson vous offre un mélange savoureux et aromatique, idéal pour sublimer vos plats de poisson avec une touche de fraîcheur et de finesse. Comprends les épices Fines herbes et citron, Poisson, Crevettes et Saumon
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset asiatique offre une harmonie parfaite de saveurs épicées et parfumées, idéales pour apporter une touche exotique et savoureuse à vos plats orientaux. Comprends les épices 5 épices chinois, 7 épices japonais, Coréennes, Parfum du Levant
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset Indien vous transporte au cœur des saveurs authentiques de l’Inde, avec une sélection d’épices soigneusement choisies pour sublimer vos plats exotiques.
Comprend les épices Thé chaï, Cari de Madras, Tandoori et Garam masala
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset Vegan est une explosion de saveurs naturelles, parfaitement conçu pour sublimer vos plats végétariens avec des mélanges d’épices authentiques et équilibrés.
Comprend les épices Légumes, Dukkah, Bouquet toscan et Bruschetta
NOUVEAUTÉ - DATE LIMITE POUR COMMANDER :
5 novembre 25
(Disponible l'automne seulement)
Le coffret d’épices Crousset de Noël apporte la magie des fêtes à votre table, avec des mélanges parfumés et réconfortants qui envoûtent vos plats sucrés et salés de l’esprit de Noël.
Comprend des épices Pain d’épices, Tourtière, Vin chaud et Cretons
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!