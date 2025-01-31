OPP de l’école Les Primevères-Jouvence
La boutique de chocolats de Pâques de l'OPP de l’école Les Primevères-Jouvence
Ourson avec coeur 80g- Lait
CA$12
Ourson avec coeur 80g - Noir
CA$12
Grenouille 150g - Lait
CA$19
Grenouille 150g - Noir
CA$19
Licorne 80g - Lait
CA$18
Licorne 400g - Lait
CA$41
Dodues 150g Lait: POULE
CA$20
Dodues 150g Lait: COCHON
CA$20
Dodues 150g Lait: MOUTON
CA$20
Dodues 150g Lait: LAPIN
CA$20
Lapin 3D 100g - Lait
CA$11
Lapin 300g - Lait
CA$21
Lapin 300g - Noir
CA$21
Oeufs Vide -Douzaine d'oeufs creux 240g – MIXTE
CA$15
Oeufs Vide DÉCORÉ - Douzaine d'oeufs 240g - LAIT
CA$18
Mini Lapins douzaine 240g – MIXTE
CA$18
Singe 300g - Lait
CA$26
Singe 300g - Noir
CA$26
Udo le singe 125g - Lait
CA$16
T-Rex 150g - Lait
CA$19
Alec le dragon 100g - Lait
CA$18
Teddy l’ourson 125g - Lait
CA$16
Tablettes 50g - Lait - Caramel salé
CA$6
Tablettes 50g - Lait - Fleur de sel
CA$6
Tablettes 50g - Noir - Fleur de sel
CA$6
Tablettes 50g - Noir - Caramel salé
CA$6
Tablettes 50g - Noir 70%
CA$6
