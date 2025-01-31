eventClosed

La boutique de chocolats de Pâques de l'OPP de l’école Les Primevères-Jouvence

Ourson avec coeur 80g- Lait
CA$12
STOURSLA80-EE
Ourson avec coeur 80g - Noir
CA$12
STOURSNO80-O
Grenouille 150g - Lait
CA$19
GRENLA-C
Grenouille 150g - Noir
CA$19
GRENNO-D
Licorne 80g - Lait
CA$18
LICORNLA80-E
Licorne 400g - Lait
CA$41
LICORNLA400-Z
Dodues 150g Lait: POULE
CA$20
DODUELA150-F-P
Dodues 150g Lait: COCHON
CA$20
DODUELA150-F-C
Dodues 150g Lait: MOUTON
CA$20
DODUELA150-F-M
Dodues 150g Lait: LAPIN
CA$20
DODUELA150-F-L
Lapin 3D 100g - Lait
CA$11
LAPLA100-G
Lapin 300g - Lait
CA$21
LAPLA300-B
Lapin 300g - Noir
CA$21
LAPNO300
Oeufs Vide -Douzaine d'oeufs creux 240g – MIXTE
CA$15
Lait/Noir/Blanc OMIX12-N1
Oeufs Vide DÉCORÉ - Douzaine d'oeufs 240g - LAIT
CA$18
ODÉCOLA12-N4
Mini Lapins douzaine 240g – MIXTE
CA$18
Lait/Noir/Blanc MINILAPMIX240-A1
Singe 300g - Lait
CA$26
SINGELA-V
Singe 300g - Noir
CA$26
SINGENO-W
Udo le singe 125g - Lait
CA$16
UDODINGELA-S
T-Rex 150g - Lait
CA$19
TREXLAIT-L
Alec le dragon 100g - Lait
CA$18
ALECLAIT-M
Teddy l’ourson 125g - Lait
CA$16
TEDDYLAIT-D
Tablettes 50g - Lait - Caramel salé
CA$6
lacar50
Tablettes 50g - Lait - Fleur de sel
CA$6
lafl50
Tablettes 50g - Noir - Fleur de sel
CA$6
nofl50
Tablettes 50g - Noir - Caramel salé
CA$6
nocar50
Tablettes 50g - Noir 70%
CA$6
no7050

