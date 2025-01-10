La boutique des Astronomes Amateurs de Laval

Affichez fièrement vos couleurs avec la casquette officielle du Club des Astronomes Amateurs de Laval!
Broderie de qualité arborant le logo du CAAL à l’avant, cette casquette noire classique est parfaite pour vos soirées d’observation, vos sorties du club ou simplement pour représenter votre passion pour l’astronomie au quotidien.
- Taille unique avec attache ajustable à l’arrière
Affichez fièrement vos couleurs avec la casquette officielle du Club des Astronomes Amateurs de Laval!
Broderie de qualité arborant le logo du CAAL à l’avant, cette casquette noire classique est parfaite pour vos soirées d’observation, vos sorties du club ou simplement pour représenter votre passion pour l’astronomie au quotidien.
- Taille unique avec attache ajustable à l’arrière
Ajouter un don pour Club des Astronomes Amateurs de Laval
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!