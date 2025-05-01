Comité de Solidarité - Fonds de charité-TR

Offert par

Comité de Solidarité - Fonds de charité-TR

À propos de cette boutique

La boutique du Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Huile d'olive équitable de la Palestine item
Huile d'olive équitable de la Palestine
30 $

Huile d'olive extra vierge certifiée équitable de la Palestine. Une huile d'olive qui a du caractère avec une finale douce et poivrée. Idéal pour une large gamme d’utilisations délicieuses et parfait pour offrir en cadeau. *Cet achat soutien les agriculteurs-trices de la Palestine. Les bénéfices vont à soutenir le projet d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.

Za'atar de la Palestine item
Za'atar de la Palestine
10 $

Un mélange d'épices d'une coopérative de la Palestine comprenant du thym et des graines de sésames. Excellent avec un peu d'huile d'olive et des pains pitas grillés au four! *Cet achat soutien les agriculteurs-trices de la Palestine. Les bénéfices vont à soutenir d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.

Don dédié au projet d'écoles mobiles à Gaza item
Don dédié au projet d'écoles mobiles à Gaza
5 $

Ce don contribue au projet d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.

Ajouter un don pour Comité de Solidarité - Fonds de charité-TR

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!