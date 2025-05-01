La boutique du Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Huile d'olive extra vierge certifiée équitable de la Palestine. Une huile d'olive qui a du caractère avec une finale douce et poivrée. Idéal pour une large gamme d’utilisations délicieuses et parfait pour offrir en cadeau. *Cet achat soutien les agriculteurs-trices de la Palestine. Les bénéfices vont à soutenir le projet d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.