La boutique du Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Huile d'olive extra vierge certifiée équitable de la Palestine. Une huile d'olive qui a du caractère avec une finale douce et poivrée. Idéal pour une large gamme d’utilisations délicieuses et parfait pour offrir en cadeau. *Cet achat soutien les agriculteurs-trices de la Palestine. Les bénéfices vont à soutenir le projet d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.
Un mélange d'épices d'une coopérative de la Palestine comprenant du thym et des graines de sésames. Excellent avec un peu d'huile d'olive et des pains pitas grillés au four! *Cet achat soutien les agriculteurs-trices de la Palestine. Les bénéfices vont à soutenir d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.
Ce don contribue au projet d'écoles mobiles pour les enfants de Gaza de notre partenaire Alternatives.
