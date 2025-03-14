La boutique de Croque ton quartier

Les sacs de culture de champignons (usagés) seront vendus sur place, le 27 avril 2025, seulement. Vous pourrez choisir vos espèces sur place. 5$ pour les sacs de culture "usagés" qui font parfaitement pour la culture extérieure ET la totalité de l'argent amassée va à CTQ pour soutenir sa mission 🤩 Il faut simplement les planter avec des copeaux de bois, des granules de bois ou du brin de scie pour les "nourrir" ! On leur en redonne au printemps et à l'automne pour continuer notre culture année après année 😉 Un grand merci à Ô champignon pour cette collaboration !

