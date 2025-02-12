Boutique FQU

Offert par
Disques Discraft 175 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories à partir de 12 ans.
(taxes incluses)
Disques Discraft 145 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories en dessous de 12 ans.
(taxes incluses)
Un disque polyvalent pour jouer partout
Le Dodgebee est un disque léger et souple conçu pour s’amuser en toute sécurité. Il se lance comme un véritable disque d’ultimate, mais son matériau matelassé permet de créer des jeux dynamiques adaptés à tous les âges, autant en gymnase que dehors.
Caractéristiques
• 27 cm de diamètre, 93 g
• Construction souple, résistante et lavable
Points forts
• Outil parfait pour découvrir les sports de disque
• Confortable à attraper, même pour les débutants
• Idéal pour animations, activités jeunesse et jeux rapides
(taxes incluses)
Disque en mousse recommandé pour l'initiation des jeunes et les activités en milieu scolaire. À partir de 10 ans, le disque Discraft 145 grammes peut également être utilisé.
(taxes incluses)
Livraison standard selon l'adresse de commande fournie. Veuillez nous contacter pour livrer dans d'autres territoires ou à une adresse qui diffère de l'adresse de facturation.
Vous pouvez spécifier un tournoi de la FQU pour recevoir votre commande durant celui-ci.
À noter que nous demandons de choisir un événement qui se déroule minimalement 3 jours après le jour de la confirmation de votre commande.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!