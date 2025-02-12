Boutique FQU

Un disque polyvalent pour jouer partout

Le Dodgebee est un disque léger et souple conçu pour s’amuser en toute sécurité. Il se lance comme un véritable disque d’ultimate, mais son matériau matelassé permet de créer des jeux dynamiques adaptés à tous les âges, autant en gymnase que dehors.

Caractéristiques

• 27 cm de diamètre, 93 g

• Construction souple, résistante et lavable

Points forts

• Outil parfait pour découvrir les sports de disque

• Confortable à attraper, même pour les débutants

• Idéal pour animations, activités jeunesse et jeux rapides





(taxes incluses)