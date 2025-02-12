Fédération québécoise d'ultimate

Fédération québécoise d'ultimate

Boutique FQU

Disques 175g. - FQU
17,25 $

Disques Discraft 175 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories à partir de 12 ans.


(taxes incluses)

Disques Projet Azur
15 $

Disques Discraft 175 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories à partir de 12 ans.


(taxes incluses)

Disques 175g. - AQU
15 $

Disques Discraft 175 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories à partir de 12 ans.


(taxes incluses)

Disques 145g - AQU
14 $

Disques Discraft 145 grammes. Utilisés et recommandés dans toutes les catégories en dessous de 12 ans.

(taxes incluses)

Disques Dodgebees
28,75 $

Un disque polyvalent pour jouer partout

Le Dodgebee est un disque léger et souple conçu pour s’amuser en toute sécurité. Il se lance comme un véritable disque d’ultimate, mais son matériau matelassé permet de créer des jeux dynamiques adaptés à tous les âges, autant en gymnase que dehors.

Caractéristiques
• 27 cm de diamètre, 93 g
• Construction souple, résistante et lavable

Points forts
• Outil parfait pour découvrir les sports de disque
• Confortable à attraper, même pour les débutants
• Idéal pour animations, activités jeunesse et jeux rapides


(taxes incluses)

Disques mousses
12,65 $

Disque en mousse recommandé pour l'initiation des jeunes et les activités en milieu scolaire. À partir de 10 ans, le disque Discraft 145 grammes peut également être utilisé.

  • Fabriqué en mousse EVA souple, durable et sécuritaire
  • Diamètre de 9’’
  • Couleurs variées (selon la disponibilité)


(taxes incluses)

Livraison au Québec
18,40 $

Livraison standard selon l'adresse de commande fournie. Veuillez nous contacter pour livrer dans d'autres territoires ou à une adresse qui diffère de l'adresse de facturation.

Ramassage lors d'un événement
Gratuit

Vous pouvez spécifier un tournoi de la FQU pour recevoir votre commande durant celui-ci.

À noter que nous demandons de choisir un événement qui se déroule minimalement 3 jours après le jour de la confirmation de votre commande.

