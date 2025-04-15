BOUTIQUE | Jardin Daniel A. Séguin

* Taxes incluses<br /><br /> PRENEZ NOTE, QU’APRÈS L’ACHAT, VOUS DEVEZ VENIR CHERCHER VOTRE CARTE POSTALE À L’ACCUEIL DU JARDIN DANIEL A. SÉGUIN <br /><br /> Pour des souvenirs, pour les collectionneurs ou pour du «postcrossing». Qu’est-ce que le postcrossing? C’est un projet qui vous permet d’envoyer des cartes postales et d’en recevoir de personnes aléatoires à travers le monde. <br /><br /> Format: 4″ x 6″ <br /><br /> Modèles disponibles: • La terrasse • Jardin pédagogique Hortus Vitae • Jardin pédagogique Flore & Sens • Jardin pédagogique Amadahy • Jardin pédagogique Ista • Jardin pédagogique Exodus