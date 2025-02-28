Grain d'espoir & Co - Mouture Universel

J'avais hâte d'essayer la mouture universelle. J'avoue que j'étais un peu sceptique... J'ai été confondu-du-du comme l'aurait dit le Capitaine Bonhomme ! J'ai poussé le test en compactant très fermement le café dans le porte-filtre. Le café coule bien, il fait un beau créma. Le goût est bon. C'est une belle découverte. C'est l'article paru dans Le Soleil qui m'a fait connaître Café Castelo et sa mouture universelle. L'histoire familiale, la recherche longuement soutenue et le succès de la recette m'ont séduits. Félicitations et bon succès !

