Grain d'espoir & Co - Mouture Universel

Du café/chocolat plein la bouche! Onctueux à souhait. Et cette Mouture Universelle : lorsque savoir-faire ingénieux se marie avec fluidité de préparation!
Calamaro - 340g
CA$16.35
Ce café est mon préféré. Et la mouture universelle, cest juste merveilleux. Vraiment une belle découverte. Vous avez gagné une cliente fidèle
Miel noir - 340g
CA$16.35
Miel noir est de loin, le meilleur des cafés à espressos que j'ai bu dans ma vie et à travers mes voyages. J'en commande des caisses à la fois, autant pour chez moi, les amis que pour mes voyages. Incroyablement riche, fort, puissant, sans amertume réelle, ce café est tout simplement PARFAIT
Yirgacheffe - 340g
CA$17.17
J'avais hâte d'essayer la mouture universelle. J'avoue que j'étais un peu sceptique... J'ai été confondu-du-du comme l'aurait dit le Capitaine Bonhomme ! J'ai poussé le test en compactant très fermement le café dans le porte-filtre. Le café coule bien, il fait un beau créma. Le goût est bon. C'est une belle découverte. C'est l'article paru dans Le Soleil qui m'a fait connaître Café Castelo et sa mouture universelle. L'histoire familiale, la recherche longuement soutenue et le succès de la recette m'ont séduits. Félicitations et bon succès !
Décafeiné sumatra - 340g
CA$17.17
Un bon café décaféiné, c’est rare! Depuis que j’ai découvert celui-ci, je n’en essaie plus d’autres. Il est imbattable, très bon, goûteux comme un cafeiné. J’apprécie également la mouture universelle qui a le même bon goût.
Santo - domingo - 3,4 Kg
CA$163.50
Miel noir - 3,4 Kg
CA$163.50
Calamaro - 3,4 Kg
CA$163.50
Yirgacheffe - 3,4 Kg
CA$171.70
Décaféiné Sumatra - 3,4 Kg
CA$171.70
