La boutique de la Fondation Le Grand Chemin

T-Shirt : 30$ tx incluses (26.09$ + 1.30$ TPS + 2.60$ TVQ)
Tailles disponibles: Small, Médium, Large, X-Large
Numéro de taxes du Grand Chemin :
TPS : 848375986RT0001
TVQ : 1212216255TQ0001
Sweatshirt à capuche : 65$ tx incluses (56.53$ + 2.83$ TPS + 5.64$ TVQ)
Tailles disponibles: Médium, Large, XLarge, XXLarge
Polo : 42$ tx incluses (36.53$ + 1.83$ TPS + 3.64$ TVQ)
Tailles disponibles: Small, Médium, Large, XLarge
Valeur individuelle : T-shirt 30$ + Hoodie 65 $ = 95 $ → Bundle à 90$ tx incluses (78.28$ + $ 3.91 TPS + 7.81$ TVQ)
Tailles disponibles: Small, Médium, Large, XLarge , XX-Large
Valeur individuelle : T-shirt 30$ + Hoodie 65 $ + Polo 42$ = 137 $ → Bundle à 125 $ tx incluses (108.72$ + 5.44$ TPS + 10.84$ TVQ)
Tailles disponibles: Small, Médium, Large, XLarge , XX-Large
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!