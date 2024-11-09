La boutique de La sentinelle en course

L'original EcoStretch aux couleurs de La sentinelle en course! Un montant de 6$/ Buff vendu ira directement pour l'achat de matériel contribuant à l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers au sein de notre CPE. /Grandeur unisexe / Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, il offre une protection solaire UPF 50 et peut être porté de plus de 12 façons différentes. Qu'il s'agisse de le retourner, de le tordre ou de le plier, un Original vous couvre dans toutes les situations, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente ou qu'il fasse soleil.

