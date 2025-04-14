La boutique de Les Enchères de l'Espoir/ Fondation CPSCHY

Aube Montréal III
CA$1,500

ARTISTE: Renée De Gagné
Oeuvre originale
Médium: Peinture acrylique/techniques mixtes sur toile galerie
Format (H x L): 16 X 50 pouces /41 X 127 cm
LIVRAISON EN SUS

L'ARBRE À ÉCUREUILS
CA$1,440

ARTISTE: Chantal Bourque
Oeuvre originale
Médium: Peinture acrylique, médiums mixtes et écorces sur toile galerie
Format (H x L): 24 x 30 pouces /61 X 76 cm
LIVRAISON EN SUS

AMITIÉ
CA$140

ARTISTE: Eve Champagne
Oeuvre originale
Médium: Peinture acrylique /techniques mixtes sur toile galerie
Format (H x L): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm
LIVRAISON EN SUS

SPLASH
CA$140

ARTISTE: Eve Champagne
Oeuvre originale
Médium: Peinture acrylique /techniques mixtes sur toile galerie
Format (H x L): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm
LIVRAISON EN SUS

ILLUSION
CA$3,000

ARTISTE: Renée De Gagné
Oeuvre originale
Médium: Peinture acrylique/techniques mixtes sur toile galerie
Format (H x L): 36 X 50 pouces /91 X 127 cm
LIVRAISON EN SUS

MOSAIQUE NO. 5
CA$140

ARTISTE: Isabelle Gosselin
Oeuvre originale
Medium: Peinture acrylique sur toile galerie
Format (H x L): 12 X 12 pouces /30 X 30 cm
LIVRAISON EN SUS

MOSAIQUE NO. 9
CA$140

ARTISTE: Isabelle Gosselin
Oeuvre originale
Medium: Peinture acrylique sur toile galerie
Format (H x L): 12 X 12 pouces /30 X 30 cm
LIVRAISON EN SUS

ESPOIR
CA$1,800

ARTISTE: Sandra Morellato
Oeuvre originale
Medium: Peinture acrylique sur toile galerie
Format (H x L): 24 X 24 pouces /61 X 61 cm
LIVRAISON EN SUS

FEUILLES CARRÉES
CA$1,350

ARTISTE: Georges Robert
Oeuvre originale
Medium: Peinture huile /techniques mixtes sur toile galerie
Format (H x L): 20 X 24 pouces /50 X 61 cm
LIVRAISON EN SUS

