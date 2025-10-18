Offert par

Escadron 894 Charlesbourg

La boutique de l'escadron 894 Charlesbourg

Jibbits crocs item
Jibbits crocs
5 $

Personnalisez vos crocs au couleur de l'escadron avec cette breloque de notre célèbre mascotte!

Disponible maintenant, passez chercher votre commande après la soirée de cadets du vendredi.

Jibbits Croc planeur item
Jibbits Croc planeur
5 $

Personnalisez vos crocs avec cette breloque d'un planeur Schweizer 2-33.

Parfait pour célébrer votre premier vol de planeur!

Disponible maintenant, passez chercher votre commande après la soirée de cadets du vendredi.

Bouteille escadron item
Bouteille escadron
20 $

Affichez vos couleurs en tout temps et en tout lieu avec cette magnifique bouteille résistante.

Offert en bleu ou noir, vous pouvez venir chercher votre commande dès vendredi, vous pourrez alors choisir votre couleur.

Transfert d'image item
Transfert d'image
2 $

Personnalisez ce que vous voulez avec ce transfert d'image. Peut être utilisé sur plusieurs matières.

Housse à vêtements item
Housse à vêtements
10 $

Parfait pour garder votre uniforme en bon état lors de vos déplacements.


Élastiques de combat item
Élastiques de combat
2 $

Parfait pour une apparence soignée en combat. Permet de bien faire tenir le bas des pantalons.

Prix pour un paquet de 2 élastiques.

