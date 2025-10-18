La boutique de l'escadron 894 Charlesbourg

Offert par
À propos de cette boutique
Personnalisez vos crocs au couleur de l'escadron avec cette breloque de notre célèbre mascotte!
Disponible maintenant, passez chercher votre commande après la soirée de cadets du vendredi.
Personnalisez vos crocs avec cette breloque d'un planeur Schweizer 2-33.
Parfait pour célébrer votre premier vol de planeur!
Disponible maintenant, passez chercher votre commande après la soirée de cadets du vendredi.
Affichez vos couleurs en tout temps et en tout lieu avec cette magnifique bouteille résistante.
Offert en bleu ou noir, vous pouvez venir chercher votre commande dès vendredi, vous pourrez alors choisir votre couleur.
Personnalisez ce que vous voulez avec ce transfert d'image. Peut être utilisé sur plusieurs matières.
Parfait pour garder votre uniforme en bon état lors de vos déplacements.
Parfait pour une apparence soignée en combat. Permet de bien faire tenir le bas des pantalons.
Prix pour un paquet de 2 élastiques.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!