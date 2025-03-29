La boutique de l'OOR - Bénévoles & Membres

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T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur. Rien dans le dos. Option coupe homme ou femme, couleur noir ou vert.
T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur et au dos. Option coupe homme ou femme, couleur noir ou vert.
Hoodie avec le logo de l'OOR au coeur et au dos. Option couleur noir ou vert.
Tuque simple avec broderie logo OOR.
Tuque doublée avec broderie logo OOR.
Chemise de ville bleu&gris (taille Large) avec broderie OOR au coeur
Chemise de terrain jaune&bleu (2XL) ou rouge&noir (plusieurs tailles, S à 2XL) avec broderie OOR au coeur.
Veste de terrain rouge (2XL), ou gris (XL), avec broderie OOR au coeur.
Écusson logo OOR
Plusieurs models, à voir en personne.
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