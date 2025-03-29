Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

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Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

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La boutique de l'OOR - Bénévoles & Membres

T-shirt Logo au coeur seulement item
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T-shirt Logo au coeur seulement item
T-shirt Logo au coeur seulement
20 $

T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur. Rien dans le dos. Option coupe homme ou femme, couleur noir ou vert.

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T-Shirt Logo au coeur et au dos item
T-Shirt Logo au coeur et au dos item
T-Shirt Logo au coeur et au dos item
T-Shirt Logo au coeur et au dos
28 $

T-Shirt avec le logo de l'OOR au coeur et au dos. Option coupe homme ou femme, couleur noir ou vert.

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Hoodie item
Hoodie item
Hoodie item
Hoodie
50 $

Hoodie avec le logo de l'OOR au coeur et au dos. Option couleur noir ou vert.

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Tuque Simple item
Tuque Simple
15 $

Tuque simple avec broderie logo OOR.

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Tuque Doublée item
Tuque Doublée
18 $

Tuque doublée avec broderie logo OOR.

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Rabais! Chemise de ville item
Rabais! Chemise de ville
45 $

Chemise de ville bleu&gris (taille Large) avec broderie OOR au coeur

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Rabais! Chemise de terrain item
Rabais! Chemise de terrain item
Rabais! Chemise de terrain
45 $

Chemise de terrain jaune&bleu (2XL) ou rouge&noir (plusieurs tailles, S à 2XL) avec broderie OOR au coeur.

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Rabais! Veste de terrain item
Rabais! Veste de terrain item
Rabais! Veste de terrain
65 $

Veste de terrain rouge (2XL), ou gris (XL), avec broderie OOR au coeur.

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Sac en bandoulière item
Sac en bandoulière
20 $
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Écusson OOR item
Écusson OOR
3 $

Écusson logo OOR

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Autocollants
2 $

Plusieurs models, à voir en personne.

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T-Shirt Enfant
15 $
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