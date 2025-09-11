La boutique de l'organisme Le Sillage

Gâteaux rond 900gr dans une boite métallique avec noix. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
Gâteaux rond 900gr dans une boite métallique sans noix. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
Petit gâteau aux fruits de 600gr avec noix. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
Boîte de noix. Image à titre indicatif, les sortes de noix peuvent être différentes. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
Biscuits sablés au beurre. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
Truffes. Prise de possession sur place au 7575 boul. Henri-Bourassa, local RC-09 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Merci d'appeler avant de passer: 418-626-8686.
