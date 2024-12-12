Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

Offert par

Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

La boutique de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

Tasse MDIQ item
Tasse MDIQ
35 $

Tasse officielle de l'organisme

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

Stylo pointe médium de qualité item
Stylo pointe médium de qualité
5 $

Envoi postal inclu partout au Québec

Pastille autocollante item
Pastille autocollante
7 $

Pastille autocollante 5PO

Démontrez votre soutien en apposant cette pastille sur la lunette arrière de votre voiture, du côté chauffeur.

Envoi postal inclu

Tuque MDIQ officielle item
Tuque MDIQ officielle
45 $

Tuque avec le logo MDIQ de qualité brodé sur celle-ci.

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

Casquette item
Casquette
50 $

Casquette avec le logo MDIQ de qualité brodé sur celle-ci.

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec


En stock à la mi-aout 2025

Hoodie de haute qualité avec logo brodé - Medium item
Hoodie de haute qualité avec logo brodé - Medium
65 $

Hoodie de qualité avec logo brodé

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

Hoodie de haute qualité avec logo brodé - Large item
Hoodie de haute qualité avec logo brodé - Large
65 $

Hoodie de qualité avec logo brodé

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

Hoodie de haute qualité avec logo brodé - XLarge item
Hoodie de haute qualité avec logo brodé - XLarge
70 $

Hoodie de qualité avec logo brodé

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec


Disponible à la mi-aout

Hoodie de haute qualité avec logo brodé - XXLarge item
Hoodie de haute qualité avec logo brodé - XXLarge
70 $

Hoodie de qualité avec logo brodé

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec


Disponible à la mi-aout

T-shirt Large item
T-shirt Large
45 $

Logo avant - Slogan dorsal

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

T-shirt XLarge item
T-shirt XLarge
45 $

Logo avant - Slogan dorsal

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

T-shirt XLarge item
T-shirt XLarge
45 $

Logo avant - Slogan dorsal

Le prix inclus les frais de shipping par Purolator de 20$ partout au Québec

Ajouter un don pour Meurtres et disparitions irrésolus du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!