Commandites offertes à MDIQ pour revente au public

Toile unique par Riève G.
Acrylique et techniques mixtes
24x24 sur toile galerie
Date du 14 septembre 2024
Valeur 548$
É C O N O M U S É D ® E L A C O N F I T U R I È R E B L E U E T S A U V A G E
Inclus la dégustation des différents produits Délices du Lac-Saint-Jean et une pointe de tarte aux bleuets sauvages
https://delicesdulac.com/
Québec
Vous souhaitez vivre l’expérience Gym Facteur 23 ? Venez faire l’essai d’un cours de groupe ou d’un entraînement en salle pendant un mois. Accès aux cours et à la salle.
https://gymfacteur23.ca/
St-Henri, région de Québec
Cidres artisanaux
Une cidrerie où l’art, l’imagination et l’authenticité se retrouvent dans chaque bouteille !
Valable sur tout achat de bleuets ou de pommes à l’autocueillette
www.lesomnambule.com
Trois-Rivières
Deux (2) Entrées. Comprend pièce, breuvages, gaterie sucrée, matériel Choco-Brico café Céramique , est un lieu de Relaxation et Création ,une entreprise Familiale il y a 12 ans d’un désir de prendre du temps de qualité pour discuter et de créer et relaxer en famille, en couple, entre amis . Le temps passe vite il faut en profiter ! Six mois après son ouverture, un deuxième café est né le Choco-Brico familial dans la même bâtisse mais mieux adapté pour les familles pour Relaxer et Créer (5 ans et + obligatoire) pour être en mesure de rester 2 heures assis tranquille), un coin jeux calme à été aménager (chaque table dispose de 20 mins un a un) pour laisser aux grands le temps de terminer de scellé leur pièce ! Dans une ambiance chaleureuse style boutique soucieux de l’environnement avec ses deux cafés distincts, qui saura répondre à votre désir de prendre du temps de qualité et de créer le tout le plus écologiquement possible ! Repartez le jour même avec votre Création !
https://www.choco-brico.info/
Shawinigan
Ce beau projet qu’est le Labyrinthe Coureur des bois découle en fait de l’entreprise familiale Pépinière du Parc ! Renée, Robert et Robin (les trois R comme on les surnomme ici) avaient toujours eu envie de partager leur site enchanteur et de faire vivre une expérience hors du commun en Mauricie. C’est en partageant leur vision avec leur équipe qu’en 2016 ils ont développé un concept unique au Québec ! Ils ont planté plus de 500 cèdres et ils ont créé un immense labyrinthe où leur passion pour l’histoire et la nature allait s’entremêler.
https://labyrinthecoureurdesbois.com/
Saint-Armand
Présentation de l’histoire du vignoble et visite du domaine expliquant le savoir-faire du vigneron ; Dégustation commentée de nos vins avec un spécialiste ; Dégustation d’une planche de produits locaux à partager
https://domaineduridge.com/
Il y a des jeux pour toute la famille. Les plus jeunes peuvent s’amuser dans les balançoires et dans l’océan de sable de la pieuvre Violetta. Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent participer à la majorité des jeux. La plupart des jeux ont 4 niveaux ; Les ados et les adultes les plus habiles et rusés sont mis au défi !
Une fois sur place, vous êtes libres pour la journée. Vous pouvez explorer librement, réaliser des aventures, manger votre lunch autour d’une table de pique-et même célébrer un anniversaire entourés de dragons et de magiciens !
Le lancer de la hache vous intéresse ?
1436 rue Atateken
Montréal, QC H2L 3L3
Remontez le temps, l’instant d’une visite guidée à pied dans le Vieux-Québec, avec des personnages lugubres, mais fort attachants ! Animées par des personnages costumés et maquillés, nos différentes Promenades se transforment en un véritable théâtre de rue.
Au menu : histoires macabres d’antan, anecdotes plus légères
et interactions enlevantes avec le public. Plus vivants que jamais, nos fantômes au passé trouble vous feront (re)découvrir le
Vieux-Québec sous un autre angle. Attendez-vous à tout !
Expiration 31 octobre 2025
Choisissez une de ces visites à pied publiques en compagnie d'un guide professionnel de Guidatour : L’Original du Vieux-Montréal (durée de 2h) ou optez pour un circuit thématique Légendes et histoires des Fantômes Montréal (durée de 1h30). mai à octobre
Expiration 31 octobre 2025
site web guidatour.qc.ca
Certificat-cadeau de 20$ chez Laser plus de Trois-Rivières
Stoneham Airsoft/Canarmo Airsoft est un entreprise qui offre des évènements d'airsoft extérieurs à Stoneham. De plus, elle offre une boutique en ligne pour se procurer de l'équipement. Deux choix s'offrent à vous pour un achat en boutique ou en ligne; des cartes-cadeaux de 50$ vendu à 25 $ chacune
https://www.facebook.com/stonehamairsoft/
Boutique en ligne: https://canarmoairsoft.com/
Adresse de la boutique: 5000 Rue Armand-Viau Suite 1001, Québec, QC G2C 1Z9
Stoneham Airsoft/Canarmo Airsoft est un entreprise qui offre des évènements d'airsoft extérieurs à Stoneham. Vous avez la possibilité de prendre part à un événement pour 35$ (billes non incluses, possibilité de faire l'achat sur place).
Pour l'achat des évènements, vous devez conserver la facture qui vous sera envoyée et vous devez communiquer avec Stéphanie Turcotte au 418-837-7780.
https://www.facebook.com/stonehamairsoft/
Boutique en ligne: https://canarmoairsoft.com/
Adresse de la boutique: 5000 Rue Armand-Viau Suite 1001, Québec, QC G2C 1Z9
Adresse du terrain (sans adresse fixe, mais possibilités d'avoir un aperçu avec cette adresse) : 824, avenue Tewkesbury
Stoneham et Tewkesbury, Québec
G3C 0W2
Le restaurant Moishes est devenu au fil des décennies une steakhouse haut de gamme réputée pour ses steaks USDA Prime, ses côtes de bœuf vieillies à sec et ses fruits de mer frais.
Avec plus de 85 ans d’histoire, Moishes perpétue son héritage en misant sur l’authenticité, la constance et l’excellence culinaire. Il demeure le plus ancien steakhouse de Montréal
Une carte cadeau d'une valeur de 100$ est en vente pour 50$.
1001 Rue du Square-Victoria,
Montréal, QC, H2Z 2A8
Entrée pour une personne au Kinipi Spa situé à Trois-Rivières (valeur de 90$), valide en tout temps.
Expiration : 1 an
8210, boulevard des Forges,
Trois-Rivières (Québec)
G8Y 4W2
Explorez en toute sécurité une ancienne mine de cuivre de 1863 en compagnie de guides animateurs qui vous raconteront la petite et la grande histoire de ce monde merveilleux. Un parcours à pied, rempli de découvertes et de beautés souterraines vous y attend.
Entrées valides pour 2 adultes et 2 enfants pour 57$ (valeur de 114$).
https://www.capelton.ca/visites
5800, chemin Capelton
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0
819-346-9545
