Commandites offertes à MDIQ pour revente au public

DES JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

Il y a des jeux pour toute la famille. Les plus jeunes peuvent s’amuser dans les balançoires et dans l’océan de sable de la pieuvre Violetta. Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent participer à la majorité des jeux. La plupart des jeux ont 4 niveaux ; Les ados et les adultes les plus habiles et rusés sont mis au défi !

UN ESPACE HORS DU TEMPS POUR JOUER ENSEMBLE

Une fois sur place, vous êtes libres pour la journée. Vous pouvez explorer librement, réaliser des aventures, manger votre lunch autour d’une table de pique-et même célébrer un anniversaire entourés de dragons et de magiciens !







