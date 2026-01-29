Société québécoise de la déficience intellectuelle

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La boutique de Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Trousse #1 - pour les établissements scolaires item
Trousse #1 - pour les établissements scolaires
20 $

Trousse #1 - pour les établissements scolaires

2 affiches recto verso

10 macarons

Trousse #2 - pour les établissements scolaires item
Trousse #2 - pour les établissements scolaires
28 $

Trousse #1 - pour les établissements scolaires

3 affiches recto verso

15 macarons

2 Affiches recto-verso item
2 Affiches recto-verso
5 $

2 affiches recto (français) verso (bilingue)

Taille : 18x24 pouces.
Les affiches sont envoyées pliées.

5 Macarons « C’est quoi le plan? » item
5 Macarons « C’est quoi le plan? »
8 $

lot de 5 macarons de 3 pouces de diamètre

T-shirt S item
T-shirt S
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt M item
T-shirt M
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt L item
T-shirt L
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt XL item
T-shirt XL
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt 2XL item
T-shirt 2XL
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt 3XL item
T-shirt 3XL
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

T-shirt 5XL item
T-shirt 5XL
19 $

T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton

2 Affiches recto-verso - "J'AVANCE" 2025 item
2 Affiches recto-verso - "J'AVANCE" 2025
5 $

2 affiches recto verso de 18x24 pouces.
Les affiches sont envoyées pliées.

5 Macarons "J'AVANCE" 2025 item
5 Macarons "J'AVANCE" 2025
5 $

lot de 5 macarons de 1,25 pouce de diamètre

T-shirt S - "J'AVANCE" 2025 item
T-shirt S - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt M - "J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt M - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt L - "J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt L - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt XL - "J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt XL - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt XXL - "J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt XXL - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt 3XL -"J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt 3XL -"J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

T-Shirt 5XL - "J'AVANCE" 2025 item
T-Shirt 5XL - "J'AVANCE" 2025
18 $

T-shirt unisexe, 100% coton

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