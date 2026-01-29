La boutique de Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Offert par
À propos de cette boutique
Trousse #1 - pour les établissements scolaires
2 affiches recto verso
10 macarons
Trousse #1 - pour les établissements scolaires
3 affiches recto verso
15 macarons
2 affiches recto (français) verso (bilingue)
Taille : 18x24 pouces.
Les affiches sont envoyées pliées.
lot de 5 macarons de 3 pouces de diamètre
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
T-shirt unisexe bleu pâle, 100% coton
2 affiches recto verso de 18x24 pouces.
Les affiches sont envoyées pliées.
lot de 5 macarons de 1,25 pouce de diamètre
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
T-shirt unisexe, 100% coton
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!