Grand Besoin d'Amour aux Monts Uapishka

L'option A inclut l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2025. (Toutes les options inclus l'autocollant du logo de l'organisation.)
Option B = Autocollants de 3 sommets + Campagne 2025
CA$20
L'option B inclut la collection de 3 autocollants représentant les sommets des monts Provencher, Jauffret et Harfang ainsi que l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2025 de la Société des Amis des Monts Groulx. (Toutes les options inclus l'autocollant du logo de l'organisation.)
Option C = Carte topo + Campagne 2025 + Pare-chocs SAMG
CA$20
L'option C inclut la carte topographique couvrant le secteur de la traditionnelle traversée Nord-Sud des Monts Groulx (sentiers d'accès des monts Provencher et Jauffret ainsi que les 2 sentiers du mont Harfang).
L'option C inclut également l'autocollant de la Société des Amis des Monts Groulx ainsi que celui de sa campagne de sociofinancement 2025.
(Toutes les options inclus l'autocollant du logo de l'organisation.)
Option D = A + B + C
CA$35
La combinaison complète par excellence !
L'option D inclut la carte topographique couvrant le secteur de la traditionnelle traversée Nord-Sud des Monts Groulx et tous les autocollants suivants: La collection de 3 autocollants des sommets Provencher, Jauffret et Harfang, l'autocollant de la campagne de sociofinancement 2025 et l'autocollant pare-chocs de la Société des Amis des Monts Groulx.
(Toutes les options inclus l'autocollant du logo de l'organisation.)
