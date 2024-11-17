La boutique de Société d'histoire de Sillery

Dans cet essai abondamment illustré, Nicole Dorion-Poussart propose une réflexion sur les transformations du visage pastoral qui caractérisait le territoire de Sillery avant les années 1950. Les Grands domaines jardiniers, qui avaient été aménagés au 19e siècle par les barons du bois, se sont effacés graduellement avec le développement immobilier qui se poursuit encore. Pourquoi l’urbanisation des derniers espaces verts du territoire ne s’effectuerait-elle pas en respectant ce patrimoine naturel, se demande l’autrice? La présence de la Nature en milieu urbain n’est-elle pas nécessaire au bien-être de la société et à la biodiversité, gage du développement durable?

Dans cet essai abondamment illustré, Nicole Dorion-Poussart propose une réflexion sur les transformations du visage pastoral qui caractérisait le territoire de Sillery avant les années 1950. Les Grands domaines jardiniers, qui avaient été aménagés au 19e siècle par les barons du bois, se sont effacés graduellement avec le développement immobilier qui se poursuit encore. Pourquoi l’urbanisation des derniers espaces verts du territoire ne s’effectuerait-elle pas en respectant ce patrimoine naturel, se demande l’autrice? La présence de la Nature en milieu urbain n’est-elle pas nécessaire au bien-être de la société et à la biodiversité, gage du développement durable?

Plus de détails...