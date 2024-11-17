La boutique de Société d'histoire de Sillery

Sillery, une histoire, un patrimoine, une communauté
45 $
Livre publié dans le cadre du 40e anniversaire de la Société d'histoire de Sillery et du 60e anniversaire de la désignation du site patrimonial déclaré de Sillery. Écrit par Claude Corriveau et illustré par Frida Franco
Le Nouveau-Sillery
35 $
Dans cet essai abondamment illustré, Nicole Dorion-Poussart propose une réflexion sur les transformations du visage pastoral qui caractérisait le territoire de Sillery avant les années 1950. Les Grands domaines jardiniers, qui avaient été aménagés au 19e siècle par les barons du bois, se sont effacés graduellement avec le développement immobilier qui se poursuit encore. Pourquoi l’urbanisation des derniers espaces verts du territoire ne s’effectuerait-elle pas en respectant ce patrimoine naturel, se demande l’autrice? La présence de la Nature en milieu urbain n’est-elle pas nécessaire au bien-être de la société et à la biodiversité, gage du développement durable?
Jean Nicollet, interprète et commis de traite
15 $
Livre de Jacques Gagnon décrivant, à partir de différentes sources d'archives, la vie de Jean Nicollet.Cette biographie est une mise à jour des différentes informations que nous avons de ce personnage important qui a possédé une terre à Sillery
Living in the Cemetery - Mémoires de surintendants
15 $
Un livre en images et en textes, en anglais et en français présentant la vie d'une famille, sur 4 générations, au Cimetière Mount Hermon. Un livre écrit par Brian Treggett
Les Morel, un nom significatif
15 $
Livre témoignage de Jacquelime Morel sur l'importance de cette famille, tant sur la Côte-de-Beaupré qu'à Sillery
La Charcotte, volume 40, numéro 1 (Hiver 2025)
7 $
Ce numéro thématique de al revue La Charcotte montre le long chemin, du XIXe siècle à aujourd'hui, pour la patrimonialisation du Site patrimonial du Vieux Québec et du Site patrimonial de Sillery. Ce numéro thématique sert de catalogue à l'exposition de l'Îlot des palais, du 25 janvier au 7 septembre 2025.
La Charcotte, Volume 39, numéro 2 (automne 2024)
5 $
Numéro sur différents sujets touchant Sillery: histoire urbaine, histoire politique, histoire des Bourbons-Parme à Sillery, histoire religieuse.
La Charcotte Vol. 39, no 1
5 $
Numéro thématique de La Charcotte portant sur la botanique. Suivez Suzanne Hardy à la recherche des origines du rosier Harrison Yellow ainsi qu'au remarquable noyer noir des Graddon. Numéro amplement illustré de photographies couleurs
La Charcotte Vol. 38, no 2 Les Charcottes
5 $
Numéro thématique de la revue La Charcotte portant sur l'histoire des charcottes de Sillery, de la période Pré-contact à nos jours. Un des éléments qui ont valu à la Société d'histoire de Sillery le Prix Paysages en mouvement / paysages du mouvement 2024 de la FHQ
La Chrcotte, Vol 36, no 2 Les anses de Sillery
5 $
Numéro thématique de la revue La Charcotte portant sur l'histoire des anses de Sillery, de la période Pré-contact à nos jours. Un des éléments qui ont valu à la Société d'histoire de Sillery le Prix Paysages en mouvement / paysages du mouvement 20234 de la FHQ
La Charcotte Vol. 36, no 1 Botanique
5 $
Numéro thématique de La Charcotte portant sur la botanique à Sillery. Vous y trouverez un article sur l'aubépine ponctuée et un autre sur l'horticultrice Mary Stewart. Des articles écrits par la spécialiste Suzanne Hardy avec des illustrations couleurs de Claire Morel et de Suzanne Hardy
