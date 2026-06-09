La boutique de Tënk

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Petit prix, taxes incluses (TPS/TVQ) !
Il nous reste encore quelques exemplaires de notre magnifique calendrier aux couleurs de 12 des plus beaux documentaires québécois ayant été diffusés sur la plateforme !
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⚠️ Veuillez noter que nous ne proposons malheureusement pas d'options de livraison. Vous pourrez récupérer vos beaux achats à nos bureaux, du lundi au jeudi entre 10h et 17h, au 4001 rue Berri à Montréal.
Si, vraiment, vous ne pouvez pas vous déplacer, écrivez-nous à [email protected] et il nous fera plaisir de trouver une solution ! 📨
18$ + taxes (TPS/TVQ)
Dans le cadre de notre campagne estivale "Panser le réel", on a eu envie de lancer un tote bag dans l'univers ! ☺️
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Prix taxes incluses (TPS/TVQ)
Format A3
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