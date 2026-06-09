Blue, hand-drawn letters spelling "tenk" with eyes above the "e" are in the foreground, while red cursive text reading "le cinéma documentaire en ligne" and a small red cursor are in the background.
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La boutique de Tënk

Calendrier 2026 item
Calendrier 2026
11,50 $

Petit prix, taxes incluses (TPS/TVQ) !


Il nous reste encore quelques exemplaires de notre magnifique calendrier aux couleurs de 12 des plus beaux documentaires québécois ayant été diffusés sur la plateforme ! 

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⚠️ Veuillez noter que nous ne proposons malheureusement pas d'options de livraison. Vous pourrez récupérer vos beaux achats à nos bureaux, du lundi au jeudi entre 10h et 17h, au 4001 rue Berri à Montréal.


Si, vraiment, vous ne pouvez pas vous déplacer, écrivez-nous à [email protected] et il nous fera plaisir de trouver une solution ! 📨

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Tote bag item
Tote bag
20,70 $

18$ + taxes (TPS/TVQ)


Dans le cadre de notre campagne estivale "Panser le réel", on a eu envie de lancer un tote bag dans l'univers ! ☺️


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⚠️ Veuillez noter que nous ne proposons malheureusement pas d'options de livraison. Vous pourrez récupérer vos beaux achats à nos bureaux, du lundi au jeudi entre 10h et 17h, au 4001 rue Berri à Montréal.


Si, vraiment, vous ne pouvez pas vous déplacer, écrivez-nous à [email protected] et il nous fera plaisir de trouver une solution ! 📨

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Affiche "Panser le réel" item
Affiche "Panser le réel" item
Affiche "Panser le réel" item
Affiche "Panser le réel" item
Affiche "Panser le réel" item
Affiche "Panser le réel"
4,60 $

Prix taxes incluses (TPS/TVQ)


Format A3

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