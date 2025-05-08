Boutique L'essentiel

Offert par
***De nouveau disponible en août 2025*** HQT101 – L’essentielle pour débuter simplement. Parfaite pour les jeunes enfants (5-12 ans) ou les débutants qui découvrent les échecs. Très simple à utiliser, idéale pour les premières compétitions scolaires ou parties à la maison. Affiche bien le temps restant pour chaque joueur. Modes de jeu de base inclus (blitz, rapide, classique). Robuste, légère, facile à transporter.Le bon choix pour un premier achat ou un usage loisir.
***De nouveau disponible en août 2025*** Leap – La polyvalente facile pour les jeunes compétiteurs. Pour les jeunes de 8 à 16 ans, déjà initiés aux compétitions ou jouant en club. Plus de modes disponibles que la HQT101, dont les formats utilisés en tournoi (bonus temps, délai). Très simple à programmer malgré ses options avancées. Affichage clair et bonne autonomie. Convient aussi à d’autres jeux (Go, Shogi, Scrabble).Le bon choix pour un joueur déjà actif en club ou dans un cadre scolaire compétitif.
DGT 2010 – La classique officielle des clubs et écoles. Pour les ados de 10 à 18 ans, engagés sérieusement dans les échecs, notamment en compétitions. Horloge homologuée FIDE, utilisée dans de nombreux tournois officiels. Très précise, nombreux modes préprogrammés, parfaite pour s’habituer aux réglages des compétitions. Très fiable, bonne durée de vie. Un peu plus complexe à régler, mais reste accessible avec un peu d’accompagnement.Le bon choix pour un jeune qui joue en club régulièrement et participe à des tournois.
DGT 3000 – La plus complète et professionnelle. Pour les jeunes avancés (12-18 ans) et compétiteurs sérieux ; adaptée aussi aux coachs et clubs. Grand écran avec affichage ultra clair, même des secondes dès le début.Tous les types de temps sont disponibles (Fischer, Bronstein, Byo-Yomi, etc.). Compatible avec les échiquiers électroniques DGT pour un suivi numérique des parties. Ultra précise et utilisée dans les grands tournois internationaux.Le bon choix pour un jeune très engagé, ou en vue d’un usage professionnel et connecté.
Cet ensemble d’échecs comprend un échiquier en vinyle bleu (50,8 x 50,8 cm, cases de 5,8 cm) et un sac de transport robuste en toile de nylon. Pratique et léger, le sac à bandoulière permet d’emporter facilement le jeu partout, avec assez d’espace pour les pièces, le plateau roulé, et d'autres petits accessoires comme stylos ou mini horloge. Idéal pour les jeunes joueurs en déplacement, à l’école ou en tournoi.
Carnet de notation pour 100 parties (en anglais) - Couverture bleue, pages en bleu.
Carnet de notation pour 100 parties (en anglais) - Couverture verte, pages en bleu.
La Méthode aux échecs par le célèbre entraîneur Iossif Dorfman.
Iossif Dorfman est né en 1952 à Jitomir (Ukraine). Il a appris à jouer aux échecs à l'âge de 8 ans. Il est devenu joueur professionnel à plein temps seulement après avoir obtenu son diplôme de l’école polytechnique en 1974. Son entraîneur était Michael Trosman, qui a également formé Alexander Huzman, Irina Krush et Alex Lederman à New York.
En 1977, il est devenu Maître International, champion d’URSS et champion d’Europe. Le titre de Grand Maître International (GMI) lui a été décerné en 1978. Sa compréhension profonde des échecs lui a valu l’honneur d’être invité à rejoindre l’équipe de Kasparov. Il est resté dans cette équipe pendant quatre matchs de championnat du monde.
En 1990, après l’ouverture des frontières de l’Est, il s’est installé en France et a mis son expérience au service de l’équipe nationale entre 1990 et 1992.
Il a entraîné Étienne Bacrot (1993-1997 et 2002-2006) ainsi que Veselin Topalov (1998). Il a remporté le Championnat de France dès sa première participation en 1998. Iossif Dorfman reste un adversaire redouté, bien que sa réputation mondiale repose aujourd’hui sur son talent d’entraîneur.
En 1993, le GMI Iossif Dorfman fut sollicité pour entraîner un jeune garçon français de 10 ans, E., dont l’ELO était déjà de 1930. Le père de l’enfant ainsi que son ancien entraîneur, le GMI Éric Prié, savaient que E. était doué, mais souvent mal à l’aise face à des positions nouvelles.
Iossif étudia en profondeur les parties de E., établissant des statistiques précises sur ses erreurs, à partir desquelles il détermina que E. manquait du sens de la réfutation, ne savait pas comment réagir aux changements de structure de pions, ni aux suites impliquant des échanges, ou encore comment gérer les transitions délicates entre les phases du jeu (de l’ouverture au milieu de jeu, du milieu de jeu à la finale).
Iossif dut élaborer des règles simples mais universellement applicables, destinées à aider son jeune élève dans toutes les situations. Fort de son expérience auprès de joueurs de très haut niveau, notamment Kasparov, Iossif conçut des outils permettant d’identifier les positions critiques et de repérer les moments où la situation pouvait être avantageusement modifiée. Ces règles devinrent les fondements de sa méthode.
Dès que E. commença à appliquer cette méthode, ses progrès furent fulgurants. Ses adversaires furent déconcertés par un niveau de maîtrise et un sens stratégique hors du commun pour un enfant de son âge.
Très naturellement, en quelques années, il devint le plus jeune Grand Maître International de l’histoire des échecs. Comme vous l’aurez deviné, cet élève n’était autre que le désormais célèbre Étienne Bacrot.
Aujourd’hui, Iossif Dorfman continue de mettre ses connaissances au service des jeunes talents. La méthode est transparente. Elle peut être comprise et appliquée par tout joueur et, grâce à son efficacité remarquable, elle est devenue une pierre angulaire de la pensée stratégique moderne.
"On ne nous donne aucune indication de méthode", , se plaignent souvent les stagiaires. Apporter une méthode, des règles de travail pour aider les joueurs d'échecs, tel est le but de cet ouvrage. Il présente une double approche, théorique et pratique. La théorie de la méthode analyse le concept de la statique et du dynamisme, ainsi que les divers éléments éclairant ce dernier. La connaissance des fondements de la méthode permettra au joueur d'échecs de mieux adapter les règles dans la partie pratique du livre. Ainsi, l'accent est-il mis sur les divers outils d'analyse et de synthèse. Ce livre répond à un projet : permettre aux joueurs d'échecs de comprendre quelle stratégie est exigée par la nature de n'importe quelle situation. C'est donc cette stratégie que vous trouverez expliquée dans cet ouvrage.
Aux échecs, comme dans la vie quotidienne, notre personnalité est constamment confrontée aux épreuves. Nous sommes plongés dans un monde de compétition qui nous demande en permanence d'être performant. Il faut savoir s'imposer, faire passer ses idées. Le présent ouvrage a pour but de décrire la méthode de travail dans les positions où la partie bascule. C'est avant tout un document de référence pour tous les enseignants qui pourront en tirer les éléments nécessaires à l'élaboration de leurs cours. Les joueurs familiers de « La méthode aux échecs» trouveront de quoi approfondir et parfaire leurs connaissances du dynamisme de la lutte. Cette méthode d'analyse du moment critique aux échecs est le résultat de mes recherches et de mes expériences. Elle a l'avantage d'être la synthèse de la carrière d'un joueur et d'un entraîneur. Maintenant, elle vous appartient.
Ensemble de pièces avec poids. Idéales pour les parties rapides et les blitz. Augmente le confort et la classe dans une partie d'échecs! *pièces seulement, échiquier non inclus*
