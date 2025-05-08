Boutique L'essentiel

La Méthode aux échecs par le célèbre entraîneur Iossif Dorfman.



Iossif Dorfman est né en 1952 à Jitomir (Ukraine). Il a appris à jouer aux échecs à l'âge de 8 ans. Il est devenu joueur professionnel à plein temps seulement après avoir obtenu son diplôme de l’école polytechnique en 1974. Son entraîneur était Michael Trosman, qui a également formé Alexander Huzman, Irina Krush et Alex Lederman à New York.



En 1977, il est devenu Maître International, champion d’URSS et champion d’Europe. Le titre de Grand Maître International (GMI) lui a été décerné en 1978. Sa compréhension profonde des échecs lui a valu l’honneur d’être invité à rejoindre l’équipe de Kasparov. Il est resté dans cette équipe pendant quatre matchs de championnat du monde.



En 1990, après l’ouverture des frontières de l’Est, il s’est installé en France et a mis son expérience au service de l’équipe nationale entre 1990 et 1992.



Il a entraîné Étienne Bacrot (1993-1997 et 2002-2006) ainsi que Veselin Topalov (1998). Il a remporté le Championnat de France dès sa première participation en 1998. Iossif Dorfman reste un adversaire redouté, bien que sa réputation mondiale repose aujourd’hui sur son talent d’entraîneur.



En 1993, le GMI Iossif Dorfman fut sollicité pour entraîner un jeune garçon français de 10 ans, E., dont l’ELO était déjà de 1930. Le père de l’enfant ainsi que son ancien entraîneur, le GMI Éric Prié, savaient que E. était doué, mais souvent mal à l’aise face à des positions nouvelles.



Iossif étudia en profondeur les parties de E., établissant des statistiques précises sur ses erreurs, à partir desquelles il détermina que E. manquait du sens de la réfutation, ne savait pas comment réagir aux changements de structure de pions, ni aux suites impliquant des échanges, ou encore comment gérer les transitions délicates entre les phases du jeu (de l’ouverture au milieu de jeu, du milieu de jeu à la finale).



Iossif dut élaborer des règles simples mais universellement applicables, destinées à aider son jeune élève dans toutes les situations. Fort de son expérience auprès de joueurs de très haut niveau, notamment Kasparov, Iossif conçut des outils permettant d’identifier les positions critiques et de repérer les moments où la situation pouvait être avantageusement modifiée. Ces règles devinrent les fondements de sa méthode.



Dès que E. commença à appliquer cette méthode, ses progrès furent fulgurants. Ses adversaires furent déconcertés par un niveau de maîtrise et un sens stratégique hors du commun pour un enfant de son âge.



Très naturellement, en quelques années, il devint le plus jeune Grand Maître International de l’histoire des échecs. Comme vous l’aurez deviné, cet élève n’était autre que le désormais célèbre Étienne Bacrot.



Aujourd’hui, Iossif Dorfman continue de mettre ses connaissances au service des jeunes talents. La méthode est transparente. Elle peut être comprise et appliquée par tout joueur et, grâce à son efficacité remarquable, elle est devenue une pierre angulaire de la pensée stratégique moderne.