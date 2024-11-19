La boutique TROCL/ACA

Tuque ACA grise foncé
Tuque ACA grise foncé
30 $

Nous devons avoir 20 précommandes avant le 6 octobre afin de pouvoir vous les remettre au Grand événement régional du 27 novembre

Tuque ACA Jaune
Tuque ACA Jaune
30 $

Nous devons avoir 20 précommandes avant le 6 octobre afin de pouvoir vous les remettre au Grand événement régional du 27 novembre

Livre sur l'Action communautaire autonome
Livre sur l'Action communautaire autonome
5 $

Livre permettant la vulgarisation de l'ACA.

Tuque
Tuque
5 $

La tuque TROCL

2 Crayons ACA (MEMBRE)
2 Crayons ACA (MEMBRE)
1 $

2 pour 1.50$ pour les membres (Toujours gratuit lors de formations)
Couleur aléatoire
1 pour 1.50$ pour les non membres (sélectionner article non membre)

1 Crayon - NON MEMBRE
1 Crayon - NON MEMBRE
1,75 $

Couleur aléatoire

4 Autocollants (MEMBRE) Artisan.es fond bleu
4 Autocollants (MEMBRE) Artisan.es fond bleu
1 $

4 pour 1$ pour les membres

2 pour 1.00$ pour les non-membres (prendre article non-membre)

2 Autocollants (NON MEMBRE) Artisan.es fond bleu
2 Autocollants (NON MEMBRE) Artisan.es fond bleu
1 $
4 Autocollants (MEMBRE) Action fond blanc
4 Autocollants (MEMBRE) Action fond blanc
1 $

4 pour 1$ pour les membres

1 pour 1.00$ pour les non-membres (prendre article non-membre)


2 Autocollants (NON MEMBRE) Action fond blanc
2 Autocollants (NON MEMBRE) Action fond blanc
1 $
Drapeau pour automobile (MEMBRE)
Drapeau pour automobile (MEMBRE)
Gratuit

Sur la photo, on vous présente le recto et le verso.

Gratuit pour membre

2$ pour non membre

Drapeau pour automobile (Non membre)
Drapeau pour automobile (Non membre)
2 $

Sur la photo, on vous présente le recto et le verso.

Livraison dans Lanaudière
15 $

Prix basé sur la moyenne des coûts des transporteurs.

Livraison hors Lanaudière
25 $

Prix basé sur la moyenne des coûts des transporteurs.

Ramassage lors d'une activité TROCL
Gratuit

Nous pourrons convenir de l'activité/événement pour le ramassage !

Ramassage - sur rendez-vous le mercredi
Gratuit

À Saint-Lin-Laurentides, le mercredi sur rendez-vous

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!