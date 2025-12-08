La boutique des Lucioles (COPIE AVANT MERCH)

Offert par
***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***
Porte-clé cousu à la main avec amour. Ne perdez plus jamais vos clés dans la fond de votre sac :)
(dimensions: 6''x1'')
***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***
***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***
Ce livre met en lumière la résilience de 10 familles d’enfants handicapés. Les parents, certes, mais aussi les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Par des témoignages inspirants, ces familles livrent une parcelle de leur histoire pour montrer que derrière la noirceur de l'annonce du diagnostic, se cache une vie emplie de couleurs. Le recueil se veut donc une lueur d’espoir et raconte la manière dont ces familles ont appris à jongler avec la différence de façon à trouver leur place dans ce tourbillon. C'est le livre qu'Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse, autrice et maman de Joséphine, aurait voulu lire à cette époque de sa vie.
Un livre lumineux, rempli d'amour et d'espoir !
***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***
***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30. Aucune livraison possible en raison du poids de l'article***
Tasse isotherme aux couleurs des Lucioles de 30 oz en acier inoxydable/polypropylène avec un couvercle à vis transparent avec une fonction anti-fuite à paroi haute et un dessus pivotant de couleur assortie à 3 positions. La tasse inclue également une paille de couleur noire assortie avec un anneau pour la maintenir à l'intérieur et une poignée en plastique. Lavage à la main uniquement. Sans BPA. Conforme à la FDA, Prop 65. 9,375" H x 3,5" de diamètre.
***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***
Foulard de type Buff qui peut être porté de la façon de ton choix : en écharpe, en bonnet, au poignet, en bandeau, en casque de pirate. Il a la particularité d’être léger, confortable, résistant, il sèche rapidement, coupe le vent et respire bien. Un incontournable pour vos activités sportives, mais aussi en tant qu’accessoire de mode.
***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***
T-shirt Deluxe en mélange de coton. 65 % polyester, 35 % coton. Coupe ajustée. Certifié ACEUM.
T-shirt Deluxe en mélange de coton pour femmes. 65% polyester, 35% coton. Coupe ajustée. Certifié ACEUM.
Coupe classique, 50 % coton /50 % polyester. Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.
50 % coton, 50 % polyester, prérétréci. Tricot molletonné
Coupe classique. Capuchon à doublure double. Poche kangourou.Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.
100 % coton, prérétréci. Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.
