La boutique des Lucioles (COPIE AVANT MERCH)

Ce livre met en lumière la résilience de 10 familles d’enfants handicapés. Les parents, certes, mais aussi les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Par des témoignages inspirants, ces familles livrent une parcelle de leur histoire pour montrer que derrière la noirceur de l'annonce du diagnostic, se cache une vie emplie de couleurs. Le recueil se veut donc une lueur d’espoir et raconte la manière dont ces familles ont appris à jongler avec la différence de façon à trouver leur place dans ce tourbillon. C'est le livre qu'Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse, autrice et maman de Joséphine, aurait voulu lire à cette époque de sa vie.

Un livre lumineux, rempli d'amour et d'espoir !