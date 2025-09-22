La boutique des Lucioles (COPIE POUR MERCH)

Porte-Clé (sans livraison) item
Porte-Clé (sans livraison)
CA$10

***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***
Porte-clé cousu à la main avec amour. Ne perdez plus jamais vos clés dans la fond de votre sac :)
(dimensions: 6''x1'')

Porte-Clé (avec livraison postale) item
Porte-Clé (avec livraison postale)
CA$15

***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***

Porte-clé cousu à la main avec amour. Ne perdez plus jamais vos clés dans la fond de votre sac :)
(dimensions: 6''x1'')

Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles (sans livraison) item
Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles (sans livraison)
CA$20

***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***

Ce livre met en lumière la résilience de 10 familles d’enfants handicapés. Les parents, certes, mais aussi les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Par des témoignages inspirants, ces familles livrent une parcelle de leur histoire pour montrer que derrière la noirceur de l'annonce du diagnostic, se cache une vie emplie de couleurs. Le recueil se veut donc une lueur d’espoir et raconte la manière dont ces familles ont appris à jongler avec la différence de façon à trouver leur place dans ce tourbillon. C'est le livre qu'Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse, autrice et maman de Joséphine, aurait voulu lire à cette époque de sa vie.
Un livre lumineux, rempli d'amour et d'espoir !

Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles (avec livraison) item
Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles (avec livraison)
CA$25

***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***

Ce livre met en lumière la résilience de 10 familles d'enfants handicapés. Les parents, certes, mais aussi les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Par des témoignages inspirants, ces familles livrent une parcelle de leur histoire pour montrer que derrière la noirceur de l'annonce du diagnostic, se cache une vie emplie de couleurs. Le recueil se veut donc une lueur d'espoir et raconte la manière dont ces familles ont appris à jongler avec la différence de façon à trouver leur place dans ce tourbillon. C'est le livre qu'Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse, autrice et maman de Joséphine, aurait voulu lire à cette époque de sa vie.
Un livre lumineux, rempli d'amour et d'espoir !

Tasse isotherme 30 oz (sans livraison) item
Tasse isotherme 30 oz (sans livraison)
CA$35

***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30. Aucune livraison possible en raison du poids de l'article***

Tasse isotherme aux couleurs des Lucioles de 30 oz en acier inoxydable/polypropylène avec un couvercle à vis transparent avec une fonction anti-fuite à paroi haute et un dessus pivotant de couleur assortie à 3 positions. La tasse inclue également une paille de couleur noire assortie avec un anneau pour la maintenir à l'intérieur et une poignée en plastique. Lavage à la main uniquement. Sans BPA. Conforme à la FDA, Prop 65. 9,375" H x 3,5" de diamètre.

Foulard Buff (sans livraison) item
Foulard Buff (sans livraison)
CA$20

***NB: Cet article doit être ramassé en personne à la Maison Lucie-Bergeron (750 Av. de Vitré, bureau 703) entre 9h et 16h30***
Foulard de type Buff qui peut être porté de la façon de ton choix : en écharpe, en bonnet, au poignet, en bandeau, en casque de pirate. Il a la particularité d’être léger, confortable, résistant, il sèche rapidement, coupe le vent et respire bien. Un incontournable pour vos activités sportives, mais aussi en tant qu’accessoire de mode.

Foulard Buff (avec livraison) item
Foulard Buff (avec livraison)
CA$25

***NB: cet article sera posté à votre domicile. Merci de bien indiquer votre adresse dans l'espace prévu à cet effet. ***

Foulard de type Buff qui peut être porté de la façon de ton choix : en écharpe, en bonnet, au poignet, en bandeau, en casque de pirate. Il a la particularité d'être léger, confortable, résistant, il sèche rapidement, coupe le vent et respire bien. Un incontournable pour vos activités sportives, mais aussi en tant qu'accessoire de mode.

Tshirt homme
free

T-shirt Deluxe en mélange de coton. 65 % polyester, 35 % coton. Coupe ajustée. Certifié ACEUM.

Tshirt Femme
free

T-shirt Deluxe en mélange de coton pour femmes. 65% polyester, 35% coton. Coupe ajustée. Certifié ACEUM.

Tshirt manches longues
free

Coupe classique, 50 % coton /50 % polyester. Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.

Molleton à capuchon
free

50 % coton, 50 % polyester, prérétréci. Tricot molletonné
Coupe classique. Capuchon à doublure double. Poche kangourou.Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.

Tshirt enfant
free

100 % coton, prérétréci. Fabriqué avec des teintes à faible impact certifiées OEKO-TEX.

