La boutique du 711

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T-shirt Gildan durable. Disponible dans les grandeurs : XS, S, M, L et XL.
Le t-shirt officiel de l’escadron porté dans les occasion où l’uniforme n’est pas nécessaire ou lors des soirées plus relax.
Chandail à capuchon (kangourou) bleu marine avec les mêmes logo que le t-shirt de l’escadron. Disponible dans les grandeur S, M, L, XL et 2XL.Un super cadeau pour votre cadet!
---- image et prix à venir ----
Pour se couvrir avec fierté au couleur de l'escadron
Bouteille isotherme (24 oz) en métal gravé du logo de l'escadron. Parfait pour avoir de l'eau fraiche avec soi en tout temps!
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