Escadron 711 Pierre-Boucher

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Escadron 711 Pierre-Boucher

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La boutique du 711

T-shirt item
T-shirt item
T-shirt
20 $

T-shirt Gildan durable. Disponible dans les grandeurs : XS, S, M, L et XL.

Le t-shirt officiel de l’escadron porté dans les occasion où l’uniforme n’est pas nécessaire ou lors des soirées plus relax.

Chandail à capuchon item
Chandail à capuchon item
Chandail à capuchon
60 $

Chandail à capuchon (kangourou) bleu marine avec les mêmes logo que le t-shirt de l’escadron. Disponible dans les grandeur S, M, L, XL et 2XL.Un super cadeau pour votre cadet!

Casquette de l'escadron item
Casquette de l'escadron
30 $

---- image et prix à venir ----

Pour se couvrir avec fierté au couleur de l'escadron

Bouteille d’eau 24 oz item
Bouteille d’eau 24 oz
35 $

Bouteille isotherme (24 oz) en métal gravé du logo de l'escadron. Parfait pour avoir de l'eau fraiche avec soi en tout temps!

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