La boutique du CEPS Drummond

Voilà un livre absolument étonnant dans lequel Alain Labonté se révèle sans fausse pudeur, tout en abordant les grands thèmes de l’amour filial, du respect de la différence et de la fraternité humaine. Dans sa préface, Claudia Larochelle écrit?: «?Difficile de ne pas être ému devant autant de sincérité de la part d’un auteur. Les confidences d’Alain témoignent du dévouement, de la chaleur et de l’amour d’un simple mortel.?»
Dans ce livre intime et délicat, Alain Labonté révèle les illuminations qui lui ont permis d’accueillir la vie dans son état le plus simple. Comment s’abandonner, s’émerveiller et reconnaître ce qui nous est offert tandis que les saisons défilent sous nos yeux ?
Alain Labonté et Pénélope McQuade, deux amis de longue date, ouvrent ici un espace d'échanges et de réflexion, porteur à la fois d'indignation, de colère, de solidarité et d'espoir. S'inspirant de nombreux sujets d'actualité et du regard de différent.es auteur.trices, théoricien.nes, journalistes et militant.es, ils abordent notamment la dénonciation des violences sexuelles, le leadership au féminin, la parité, la réappropriation des organes sexuels comme outils d'empowerment, le(s) féminisme(s), la maternité et la non-maternité, la féminité, l'attitude des hommes sur la place publique, l'intersectionnalité, la réalité des trans et la représentation des femmes dans les arts et les médias.
Nous avons réalisé que le plus fort dans l'humain, le plus passionnant, ne se trouve pas dans le portrait des succès, mais plutôt dans les vulnérabilités. Cet ouvrage porteur d'espoir présente une douzaine de portraits de vulnérabilités, ces aspects de l'être humain avec lesquels notre société doit composer et dont il faut parler. Mettant en scène tant des personnes étant ou ayant été aux prises avec des enjeux de santé mentale que des professionnels et des scientifiques qui cherchent à comprendre les mécanismes qui sous-tendent les pathologies du cerveau, ces récits cassent les tabous : ils montrent la complicité qui se crée entre soignés et soignants. Chaque portrait est accompagné par un dessin des Impatients.
Octobre 2015, Alain est assis dans son salon. À la télévision, des images défilent : un jeune homme, les yeux bandés et les mains liées, est amené au sommet de la plus haute tour d'une ville, puis poussé dans le vide. Parce qu'il est homosexuel. Habité par la colère et l'incompréhension, Alain écrit à la première personne à laquelle il pense : Simon. Celui-ci, dans les nuages entre Montréal et Baie-Comeau, lui répond.
Un jour, il y a eu toi. Pour la première fois, mon cœur s’est abandonné. Je t’ai ouvert la porte. Tu es entré par toutes les fenêtres. Puis j’ai bu dans ta main, tellement tu étais beau. Je t’ai placé au centre de tout. Lentement, mes lèvres sur les tiennes, j’ai bâti mes premiers châteaux de cartes. À petit feu, ma tête s’est mise à plier les genoux.
Un jeu destiné à toute la famille composé de missions, de défis et de moments de partage. Il permet de mieux connaître son entourage à l'aide d'outils pratiques et de conseils à appliquer dans son quotidien. 5$ va à la cause!
