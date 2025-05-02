La boutique du CEPS Drummond

Nous avons réalisé que le plus fort dans l'humain, le plus passionnant, ne se trouve pas dans le portrait des succès, mais plutôt dans les vulnérabilités. Cet ouvrage porteur d'espoir présente une douzaine de portraits de vulnérabilités, ces aspects de l'être humain avec lesquels notre société doit composer et dont il faut parler. Mettant en scène tant des personnes étant ou ayant été aux prises avec des enjeux de santé mentale que des professionnels et des scientifiques qui cherchent à comprendre les mécanismes qui sous-tendent les pathologies du cerveau, ces récits cassent les tabous : ils montrent la complicité qui se crée entre soignés et soignants. Chaque portrait est accompagné par un dessin des Impatients.