CEPS Drummond

Offert par

CEPS Drummond

La boutique du CEPS Drummond

Livre: Une âme et sa quincaillerie item
Livre: Une âme et sa quincaillerie
40 $

Voilà un livre absolument étonnant dans lequel Alain Labonté se révèle sans fausse pudeur, tout en abordant les grands thèmes de l’amour filial, du respect de la différence et de la fraternité humaine. Dans sa préface, Claudia Larochelle écrit?: «?Difficile de ne pas être ému devant autant de sincérité de la part d’un auteur. Les confidences d’Alain témoignent du dévouement, de la chaleur et de l’amour d’un simple mortel.?»

Livre: Trois saisons et un puits de lumière item
Livre: Trois saisons et un puits de lumière
40 $

Dans ce livre intime et délicat, Alain Labonté révèle les illuminations qui lui ont permis d’accueillir la vie dans son état le plus simple. Comment s’abandonner, s’émerveiller et reconnaître ce qui nous est offert tandis que les saisons défilent sous nos yeux ?

Livre: Moi aussi j'aime les femmes item
Livre: Moi aussi j'aime les femmes
40 $

Alain Labonté et Pénélope McQuade, deux amis de longue date, ouvrent ici un espace d'échanges et de réflexion, porteur à la fois d'indignation, de colère, de solidarité et d'espoir. S'inspirant de nombreux sujets d'actualité et du regard de différent.es auteur.trices, théoricien.nes, journalistes et militant.es, ils abordent notamment la dénonciation des violences sexuelles, le leadership au féminin, la parité, la réappropriation des organes sexuels comme outils d'empowerment, le(s) féminisme(s), la maternité et la non-maternité, la féminité, l'attitude des hommes sur la place publique, l'intersectionnalité, la réalité des trans et la représentation des femmes dans les arts et les médias.

Livre: Ma tête mon amie mon ennemie item
Livre: Ma tête mon amie mon ennemie
40 $

Nous avons réalisé que le plus fort dans l'humain, le plus passionnant, ne se trouve pas dans le portrait des succès, mais plutôt dans les vulnérabilités. Cet ouvrage porteur d'espoir présente une douzaine de portraits de vulnérabilités, ces aspects de l'être humain avec lesquels notre société doit composer et dont il faut parler. Mettant en scène tant des personnes étant ou ayant été aux prises avec des enjeux de santé mentale que des professionnels et des scientifiques qui cherchent à comprendre les mécanismes qui sous-tendent les pathologies du cerveau, ces récits cassent les tabous : ils montrent la complicité qui se crée entre soignés et soignants. Chaque portrait est accompagné par un dessin des Impatients.

Livre: Moi aussi j'aime les hommes item
Livre: Moi aussi j'aime les hommes
40 $

Octobre 2015, Alain est assis dans son salon. À la télévision, des images défilent : un jeune homme, les yeux bandés et les mains liées, est amené au sommet de la plus haute tour d'une ville, puis poussé dans le vide. Parce qu'il est homosexuel. Habité par la colère et l'incompréhension, Alain écrit à la première personne à laquelle il pense : Simon. Celui-ci, dans les nuages entre Montréal et Baie-Comeau, lui répond.

Livre: Un jour ma tête a plié les genoux item
Livre: Un jour ma tête a plié les genoux
40 $

Un jour, il y a eu toi. Pour la première fois, mon cœur s’est abandonné. Je t’ai ouvert la porte. Tu es entré par toutes les fenêtres. Puis j’ai bu dans ta main, tellement tu étais beau. Je t’ai placé au centre de tout. Lentement, mes lèvres sur les tiennes, j’ai bâti mes premiers châteaux de cartes. À petit feu, ma tête s’est mise à plier les genoux.

Jeu: C'est quoi le bonheur pour vous? item
Jeu: C'est quoi le bonheur pour vous?
45 $

Un jeu destiné à toute la famille composé de missions, de défis et de moments de partage. Il permet de mieux connaître son entourage à l'aide d'outils pratiques et de conseils à appliquer dans son quotidien. 5$ va à la cause!

Livraison par la poste
20 $

À défaut de pouvoir venir chercher mon ou mes articles, j’aimerais qu’ils me soient envoyés par la poste. Je souhaite payer le montant de 20 $.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!