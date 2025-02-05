Les forfaits

Le Super forfait est valide pour une période d’un (1) an. Pour y avoir accès, vous devez d’abord être membre du Centre. Il inclut un accès illimité aux activités offertes dans les locaux du Centre. Une fois votre forfait acheté, vous recevrez par courriel un code promotionnel à utiliser pour vous inscrire aux activités en ligne. *Ce forfait exclut le service à domicile Coup de main, ainsi que les rencontres privées. Pour bénéficier des activités, la carte de membre doit être valide à la date de début de chacune des activités choisies. Le forfait est non transférables et non remboursables. Aucune livraison.

