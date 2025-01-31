La boutique Les Enchères de l'Espoir / Les Aristopattes

CHAT EUROPÉEN item
CHAT EUROPÉEN
CA$220

ARTISTE: Christine Boudin Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 10 x 10pouces /25 x 25 cm Taxes et livraison incluses

INCONDITIONNELLEMENT item
INCONDITIONNELLEMENT
CA$322

ARTISTE: Andrée Marcoux Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 15 x 16 pouces /38 x 41 cm Taxes et livraison incluses

LA SIESTE item
LA SIESTE
CA$251

ARTISTE: Lou Auvray Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 12 x 12 pouces /30,5 x 30,5 cm Taxes et livraison incluses

LA RONDE item
LA RONDE
CA$165

ARTISTE: Eve Champagne Oeuvre originale sur toile canevas Galerie - techniques mixtes Format (l x h): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm Taxes et livraison incluses

DEUX POISSONS ARGENTÉS item
DEUX POISSONS ARGENTÉS
CA$165

ARTISTE: Anny Bisson Oeuvre originale sur toile - Pastel sec Format (l x h): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm Taxes et livraison incluses

GOOD MORNING 3 item
GOOD MORNING 3
CA$435

ARTISTE: Maggie Romanovici Oeuvre acrylique de type galerie Format (l x h): 12 x 12 pouces /30,5 x 30,5 cm Taxes et livraison incluses

ÉCLOSION item
ÉCLOSION
CA$860

IMAGE DE OEUVRE PARTIELLE ARTISTE: Isabelle Gosselin Oeuvre acrylique de type galerie Format (l x h): 18 x 36 pouces /45 x 91 cm Taxes et livraison incluses

