La boutique Les Enchères de l'Espoir / Les Aristopattes

ARTISTE: Christine Boudin Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 10 x 10pouces /25 x 25 cm Taxes et livraison incluses
ARTISTE: Andrée Marcoux Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 15 x 16 pouces /38 x 41 cm Taxes et livraison incluses
ARTISTE: Lou Auvray Reproduction certifiée et limitée sur aluminium blanc Format (l x h): 12 x 12 pouces /30,5 x 30,5 cm Taxes et livraison incluses
ARTISTE: Eve Champagne Oeuvre originale sur toile canevas Galerie - techniques mixtes Format (l x h): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm Taxes et livraison incluses
ARTISTE: Anny Bisson Oeuvre originale sur toile - Pastel sec Format (l x h): 10 X 10 pouces /25 X 25 cm Taxes et livraison incluses
ARTISTE: Maggie Romanovici Oeuvre acrylique de type galerie Format (l x h): 12 x 12 pouces /30,5 x 30,5 cm Taxes et livraison incluses
IMAGE DE OEUVRE PARTIELLE ARTISTE: Isabelle Gosselin Oeuvre acrylique de type galerie Format (l x h): 18 x 36 pouces /45 x 91 cm Taxes et livraison incluses
