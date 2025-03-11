La cabane à sucre à l'AFKO 2025

Membre AFKO Enfant
AFKO Member Child
Vous devez être membre de l'AFKO pour profiter de ce tarif. Vérifiez votre adhésion sur le lien ci-dessous.
You must be an AFKO member to benefit from this rate. Check your membership on this link here bellow.
https://app.joinit.com/o/association-des-francophones-des-kootenays-ouest-afko/members
Membre AFKO Adulte
25 $
ENFANT
20 $
Enfant non-membre
Child non-member
ADULTE
30 $
Adulte non-membre
Adult non-member
Je souhaite être bénévole
Gratuit
En échange de votre temps (entre 3 et 4 heures), recevez votre billet d'entrée gratuit pour la Cabane à sucre. En choississant ce ticket, vous autorisez la coordinatrice de l'événement à vous contacter pour décider quelle tâche vous conviendrait le mieux.
Exemples: transport aller et/ou retour, décoration, cuisine, responsable jeux, responsable tire à l'érable, service, maquillage enfants, démontage et nettoyage.
Ajouter un don pour Association des francophones Des Kootenays Ouest
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!