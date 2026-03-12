Association des francophones Des Kootenays Ouest

Organisé par

Association des francophones Des Kootenays Ouest

À propos de cet événement

Ventes fermées

La cabane à sucre à l'AFKO 2026

Salmo Ski Hill Rd

Salmo, BC V0G 1Z0, Canada

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Enfant — moins de 5 ans
Gratuit
Enfant de moins de 5 ans Child under 5 years old
Enfant membre AFKO — 12ans et moins
15 $
Membre AFKO Enfant AFKO Member Child Vous devez être membre de l'AFKO pour profiter de ce tarif. Vérifiez votre adhésion sur le lien ci-dessous. You must be an AFKO member to benefit from this rate. Check your membership on this link here bellow. https://app.joinit.com/o/association-des-francophones-des-kootenays-ouest-afko/members
Enfant non-membre — 12 ans et moins
20 $

Enfant non-membre 12 ans et moins Child non-member 12 years old or less

Adulte membre AFKO — 13 ans et plus
25 $
Membre AFKO Adulte AFKO Member Adult Vous devez être membre de l'AFKO pour profiter de ce tarif. Vérifiez votre adhésion sur le lien ci-dessous. You must be an AFKO member to benefit from this rate. Check your membership on this link here bellow. https://app.joinit.com/o/association-des-francophones-des-kootenays-ouest-afko/members
Adulte non-membre — 13 ans et plus
30 $

Adulte non-membre 13 ans et plus Adult non-member 13 years old and plus

Je souhaite être bénévole (13 ans et plus)
Gratuit
En échange de votre temps (entre 3 et 4 heures), recevez votre billet d'entrée gratuit pour la Cabane à sucre. En choississant ce ticket, vous autorisez la coordinatrice de l'événement à vous contacter pour décider quelle tâche vous conviendrait le mieux. Exemples: transport aller et/ou retour, décoration, cuisine, responsable jeux, responsable tire à l'érable, service, maquillage enfants, démontage et nettoyage.
Nichoir (Cabane à oiseau)
10 $

Nous proposons un atelier de fabrication de nichoirs (Cabane à oiseaux) en bois préfabriquées. Une contribution de 10 $ est demandée, tandis que l’AFKO couvre une partie des frais pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.

We are offering a workshop to build pre-made wooden bird houses. A $10 contribution is requested, while AFKO covers part of the costs to help keep the activity accessible to as many people as possible.

Mangeoire à oiseau
10 $

Nous proposons un atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux en bois préfabriquées. Une contribution de 10 $ est demandée, tandis que l’AFKO couvre une partie des frais pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.

We are offering a workshop to build pre-made wooden bird feeders. A $10 contribution is requested, while AFKO covers part of the costs to help keep the activity accessible to as many people as possible.

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