La cabane à sucre à l'AFKO 2026

Organisé par
À propos de cet événement
$
Enfant non-membre 12 ans et moins Child non-member 12 years old or less
Adulte non-membre 13 ans et plus Adult non-member 13 years old and plus
Nous proposons un atelier de fabrication de nichoirs (Cabane à oiseaux) en bois préfabriquées. Une contribution de 10 $ est demandée, tandis que l’AFKO couvre une partie des frais pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.
We are offering a workshop to build pre-made wooden bird houses. A $10 contribution is requested, while AFKO covers part of the costs to help keep the activity accessible to as many people as possible.
Nous proposons un atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux en bois préfabriquées. Une contribution de 10 $ est demandée, tandis que l’AFKO couvre une partie des frais pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.
We are offering a workshop to build pre-made wooden bird feeders. A $10 contribution is requested, while AFKO covers part of the costs to help keep the activity accessible to as many people as possible.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!