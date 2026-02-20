Maison Ronald McDonald de Québec

Organisé par

Maison Ronald McDonald de Québec

À propos de cet événement

La Classique 2026 de la Maison Ronald McDonald de Québec

Club de Golf Royal Québec 65

rue Bédard, Boischatel QC G0A 1H0

Droit de jeu - Quatuor
2 400 $

Droit de jeu pour 4 personnes, incluant déjeuner, cocktail, souper et voiturettes (2)

Partenaire fidélité - 3 forfaits
10 000 $

Quatuor inclus | Visibilité : photographie chèque | mention maître de cérémonie | affiche et logo écran club house | logo programme et application golf | mention réseaux sociaux | mot et collation dans la voiturette | visite et activité à la Maison Ronald McDonald | affichage commun trou commandité

Partenaire majeur - 3 forfaits
10 000 $

Quatuor inclus | Visibilité : mention par maître de cérémonie | affiche et logo écran club house | logo programme et application golf | mention médias sociaux | visibilité cocktail | visite et activité à la Maison Ronald McDonald |  affichage commun trou commandité

Commanditaire repas et boisson - 4 forfaits
5 000 $

Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo carton tables repas

Commanditaire Encan - 1 forfait
5 000 $

Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo et mention courriel encan | logo site web encan | logo table encan club house

Commanditaire voiturettes - 2 forfaits
5 000 $

Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo voiturettes

Commanditaire coupes sur les verts - 1 forfait
3 000 $

Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | affichage coupes sur les verts

Commanditaire vert de pratique - 1 forfait
3 000 $

Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | logo trou commandité

Commanditaire champs de pratique - 1 forfait
3 000 $

Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | logo trou commandité

Commanditaire tertre de départ - 13 forfaits
1 000 $

Visibilité : logo application golf | logo trou commandité

Commanditaire Trou d'un coup McDo
500 $

Franchisé.e.s McDonald's participants
Visibilité : Mention au Trou d'un coup

Cocktail et souper
150 $

Billet pour 1 personne pour le cocktail à compter de 16h

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