La Classique 2026 de la Maison Ronald McDonald de Québec

Organisé par
À propos de cet événement
Droit de jeu pour 4 personnes, incluant déjeuner, cocktail, souper et voiturettes (2)
Quatuor inclus | Visibilité : photographie chèque | mention maître de cérémonie | affiche et logo écran club house | logo programme et application golf | mention réseaux sociaux | mot et collation dans la voiturette | visite et activité à la Maison Ronald McDonald | affichage commun trou commandité
Quatuor inclus | Visibilité : mention par maître de cérémonie | affiche et logo écran club house | logo programme et application golf | mention médias sociaux | visibilité cocktail | visite et activité à la Maison Ronald McDonald | affichage commun trou commandité
Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo carton tables repas
Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo et mention courriel encan | logo site web encan | logo table encan club house
Visibilité : affiche et logo écran club house | logo programme | mention médias sociaux | logo voiturettes
Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | affichage coupes sur les verts
Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | logo trou commandité
Visibilité : logo écran club house | mention médias sociaux | logo trou commandité
Visibilité : logo application golf | logo trou commandité
Franchisé.e.s McDonald's participants
Visibilité : Mention au Trou d'un coup
Billet pour 1 personne pour le cocktail à compter de 16h
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