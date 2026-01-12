La Traversée

La Traversée

La Classique devenue un classique - 32e édition

200 Av. des Pins

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2J6, Canada

Quatuor | Foursome
4 000 $

Ce forfait inclut : droit de jeu et voiturette, brunch continental, casse-croûte, une consommation sur le parcours et un cocktail dinatoire. À 4, on est plus forts pour soutenir les personnes victimes !

Billet individuel
1 000 $

Le billet inclut : droit de jeu et demi-voiturette, brunch continental, casse-croûte, une consommation sur le parcours et le cocktail dinatoire. Merci pour votre présence à nos côtés !

Cocktail dinatoire seulement
300 $

Merci pour votre soutien précieux.
Note : si vous avez acheté un billet individuel ou un foursome, le billet du cocktail dinatoire est inclus.

Partenaire Platine
20 000 $

Merci de nous permettre de changer des vies.

Partenaire Or
10 000 $

Votre soutien fait une immense différence.

Partenaire Argent
5 000 $

Merci de jouer dans notre équipe pour soutenir les personnes victimes.

Partenaire Bronze
3 000 $

C'est une chance de vous avoir à nos côtés.

Commandite des voiturettes
3 500 $

Merci de rouler pour La Traversée.

Commandite du souper
3 000 $

Votre soutien a un véritable impact.

Commandite des cartes de pointage
3 000 $

Merci d'être là où ça compte !

Commandite pour le cocktail
2 500 $

Merci d'être à nos côtés. On lève notre verre à votre générosité.

Commandite pour la station de café d'accueil
2 000 $

Vous serez associé·e au moment d’accueil des golfeurs — autour d’un bon café et des premières conversations de la journée.

Commandite pour le brunch
2 000 $

Votre soutien nourrit notre mission.

Commandite de la station de crème glacée
2 000 $

Une pause fraîcheur qui ajoute du bonheur à la journée.

Commandite du bar à huîtres
2 000 $

Un moment gourmand qui fait toujours sensation.

Commandite activation sur un trou
1 500 $

C'est ici qu'il faut être pour changer des vies !

Commandite pour le kiosque de fruits
1 500 $

Merci pour ce soutien gourmand.

Commandite pour les bouteilles d'eau
1 000 $

Merci pour ce soutien rafraîchissant !

Commandite trou sur le parcours
1 000 $

Merci de marquer un coup gagnant pour les personnes que nous soutenons.

