La Classique devenue un classique - 32e édition

Organisé par
À propos de cet événement
Ce forfait inclut : droit de jeu et voiturette, brunch continental, casse-croûte, une consommation sur le parcours et un cocktail dinatoire. À 4, on est plus forts pour soutenir les personnes victimes !
Le billet inclut : droit de jeu et demi-voiturette, brunch continental, casse-croûte, une consommation sur le parcours et le cocktail dinatoire. Merci pour votre présence à nos côtés !
Merci pour votre soutien précieux.
Note : si vous avez acheté un billet individuel ou un foursome, le billet du cocktail dinatoire est inclus.
Merci de nous permettre de changer des vies.
Votre soutien fait une immense différence.
Merci de jouer dans notre équipe pour soutenir les personnes victimes.
C'est une chance de vous avoir à nos côtés.
Merci de rouler pour La Traversée.
Votre soutien a un véritable impact.
Merci d'être là où ça compte !
Merci d'être à nos côtés. On lève notre verre à votre générosité.
Vous serez associé·e au moment d’accueil des golfeurs — autour d’un bon café et des premières conversations de la journée.
Votre soutien nourrit notre mission.
Une pause fraîcheur qui ajoute du bonheur à la journée.
Un moment gourmand qui fait toujours sensation.
C'est ici qu'il faut être pour changer des vies !
Merci pour ce soutien gourmand.
Merci pour ce soutien rafraîchissant !
Merci de marquer un coup gagnant pour les personnes que nous soutenons.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!