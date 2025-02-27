La Classique Head2Core 2025 Inscription individuelle (sans collecte de fonds)

Organisé par
Inscription uniquement.
(Si vous vous inscrivez sur la plateforme de collecte de fonds, promettez de lever 100 $ et nous couvrirons vos frais d'inscription. D'autres avantages Head2Core sont disponibles.)
Inscription seulement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de recueillir 250 $ - vous bénéficierez de 50 % de réduction sur l'inscription et d'autres avantages Head2Core !)
Marche détendue de 5 KM avec des amis et la famille autour du Circuit Gilles Villeneuve ! Avec un point d'hydratation en cours de route et beaucoup d'encouragements de la part des bénévoles et des spectateurs, vous serez soutenu à chaque étape.
Relevez le test ultime d'endurance lors de ce défi cycliste de 3 heures sur un circuit fermé de course de Formule 1, où précision, vitesse et endurance se conjuguent pour une grande cause ! Poussez-vous à la limite alors que vous roulez pour la distance maximale ou relevez le défi de rouler purement pour le temps sur un circuit de classe mondiale sans circulation. Avec un asphalte lisse, des conditions contrôlées et un soutien complet de course — comprenant des stations d'hydratation, une assistance médicale et un chronométrage par puce — vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre la distance.
Que vous poursuiviez un record personnel ou rouliez pour soutenir des initiatives de santé mentale par le sport, c'est votre chance de ressentir le frisson de faire du vélo sur un circuit de F1. Inscrivez-vous maintenant et relevez le défi !
