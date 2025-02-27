La Classique Head2Core 2025 Inscription individuelle (sans collecte de fonds)

"Inscription uniquement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de collecter 250 $ - vous bénéficierez d'une réduction de 50 % sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Pour les coureurs récréatifs et compétitifs souhaitant repousser leurs limites, la course sanctionnée de 10 km à La Classique Head2Core offre l'opportunité parfaite de réaliser un temps rapide et officiel sur un parcours de course certifié de classe mondiale autour du circuit emblématique Gilles Villeneuve ! Conçu pour la vitesse, ce parcours précisément mesuré en 2 boucles offre les conditions idéales pour établir un nouveau record personnel ou même se qualifier pour de futurs événements. Avec un chronométrage à puce, une certification officielle de la course et des repères de rythme clairs, chaque coureur aura l'occasion de tester sa vitesse dans un cadre organisé professionnellement. Que vous visiez une place sur le podium ou que vous cherchiez à améliorer votre temps dans un contexte compétitif, cette course est faite pour vous."

"Inscription uniquement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de collecter 250 $ - vous bénéficierez d'une réduction de 50 % sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Pour les coureurs récréatifs et compétitifs souhaitant repousser leurs limites, la course sanctionnée de 10 km à La Classique Head2Core offre l'opportunité parfaite de réaliser un temps rapide et officiel sur un parcours de course certifié de classe mondiale autour du circuit emblématique Gilles Villeneuve ! Conçu pour la vitesse, ce parcours précisément mesuré en 2 boucles offre les conditions idéales pour établir un nouveau record personnel ou même se qualifier pour de futurs événements. Avec un chronométrage à puce, une certification officielle de la course et des repères de rythme clairs, chaque coureur aura l'occasion de tester sa vitesse dans un cadre organisé professionnellement. Que vous visiez une place sur le podium ou que vous cherchiez à améliorer votre temps dans un contexte compétitif, cette course est faite pour vous."

Plus de détails...