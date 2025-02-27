Fondation Head2Core Foundation

La Classique Head2Core 2025 Inscription individuelle (sans collecte de fonds)

Parc Jean-Drapeau

Montréal, QC H3C 6A1, Canada

1 KM - COURSE DES ENFANTS - 12 ans et moins
20 $

Inscription uniquement.
(Si vous vous inscrivez sur la plateforme de collecte de fonds, promettez de lever 100 $ et nous couvrirons vos frais d'inscription. D'autres avantages Head2Core sont disponibles.)

1 KM - COURSE/MARCHE
25 $
Inscription uniquement. (Ou bien, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et engagez-vous à collecter 100 $ - vous bénéficierez d'une inscription gratuite ainsi que d'autres avantages Head2Core !)
5 KM - MARCHE - ENTRÉE GÉNÉRALE
50 $

Inscription seulement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de recueillir 250 $ - vous bénéficierez de 50 % de réduction sur l'inscription et d'autres avantages Head2Core !)

Marche détendue de 5 KM avec des amis et la famille autour du Circuit Gilles Villeneuve ! Avec un point d'hydratation en cours de route et beaucoup d'encouragements de la part des bénévoles et des spectateurs, vous serez soutenu à chaque étape.

5 KM - COURSE - ADMISSION GÉNÉRALE
50 $
Registration only. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et engagez-vous à lever 250 $ - vous obtiendrez 50 % de réduction sur l'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Pour les coureurs récréatifs et compétitifs souhaitant repousser leurs limites, la course de 5 km homologuée de La Classique Head2Core offre l'opportunité parfaite d'enregistrer un temps rapide et officiel sur un parcours de course certifié de classe mondiale. Conçu pour la vitesse, ce circuit plat et précisément mesuré offre les conditions idéales pour établir un nouveau record personnel ou même se qualifier pour de futurs événements. Avec le chronométrage par puce, la certification officielle de la course et des marqueurs de rythme clairs, chaque coureur aura la chance de tester sa vitesse dans un cadre professionnellement organisé. Que vous visiez une place sur le podium ou que vous cherchiez à améliorer votre temps dans un cadre compétitif, cette course est pour vous.
10 KM - MARCHE - ENTRÉE GÉNÉRALE
75 $
Inscription seulement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de récolter 250 $ - vous obtiendrez 50 % de réduction sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core!) Marche excitante de 10 KM avec des amis et la famille autour de l'emblématique Circuit Gilles Villeneuve ! Avec un point d'hydratation en chemin et beaucoup d'encouragements de la part des bénévoles et des spectateurs, vous serez soutenu à chaque étape du parcours.
10 KM - COURSE - ENTRÉE GÉNÉRALE
75 $
"Inscription uniquement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de collecter 250 $ - vous bénéficierez d'une réduction de 50 % sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Pour les coureurs récréatifs et compétitifs souhaitant repousser leurs limites, la course sanctionnée de 10 km à La Classique Head2Core offre l'opportunité parfaite de réaliser un temps rapide et officiel sur un parcours de course certifié de classe mondiale autour du circuit emblématique Gilles Villeneuve ! Conçu pour la vitesse, ce parcours précisément mesuré en 2 boucles offre les conditions idéales pour établir un nouveau record personnel ou même se qualifier pour de futurs événements. Avec un chronométrage à puce, une certification officielle de la course et des repères de rythme clairs, chaque coureur aura l'occasion de tester sa vitesse dans un cadre organisé professionnellement. Que vous visiez une place sur le podium ou que vous cherchiez à améliorer votre temps dans un contexte compétitif, cette course est faite pour vous."
21 KM - COURSE DEMI-MARATHON - ADMISSION GÉNÉRALE
90 $
Registration uniquement. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et promettez de récolter 250 $ - vous bénéficierez de 50 % de réduction sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Vivez le frisson de courir un demi-marathon homologué sur le circuit emblématique Gilles Villeneuve, où la vitesse rencontre l'endurance pour une cause qui compte ! Cette course officiellement homologuée et chronométrée offre une occasion unique de repousser vos limites sur un circuit rapide, fluide et performant conçu pour l'excellence de la course. Avec un chronométrage professionnel, un poste de ravitaillement et un soutien médical le long du parcours, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour viser un record personnel.
DEFI CYCLISTE de 3 HEURES - Billet Général
125 $
Inscription uniquement.
(Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et engagez-vous à lever 250 $ - vous bénéficierez de 50 % de réduction sur les frais d'inscription ainsi que d'autres avantages Head2Core !)

Relevez le test ultime d'endurance lors de ce défi cycliste de 3 heures sur un circuit fermé de course de Formule 1, où précision, vitesse et endurance se conjuguent pour une grande cause ! Poussez-vous à la limite alors que vous roulez pour la distance maximale ou relevez le défi de rouler purement pour le temps sur un circuit de classe mondiale sans circulation. Avec un asphalte lisse, des conditions contrôlées et un soutien complet de course — comprenant des stations d'hydratation, une assistance médicale et un chronométrage par puce — vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre la distance.

Que vous poursuiviez un record personnel ou rouliez pour soutenir des initiatives de santé mentale par le sport, c'est votre chance de ressentir le frisson de faire du vélo sur un circuit de F1. Inscrivez-vous maintenant et relevez le défi !

DEFI CYCLISTE de 3 HEURES - âge 13-17 ans
90 $
Registration only. (Ou, inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds et engagez-vous à collecter 250 $ - vous bénéficierez de 50 % de réduction sur les frais d'inscription réguliers ainsi que d'autres avantages Head2Core !) Relevez l'ultime test d'endurance lors de ce défi cycliste de 3 heures sur un circuit fermé de Formule 1, où précision, vitesse et endurance se conjuguent pour une grande cause ! Poussez-vous à la limite en roulant pour la distance maximale ou relevez le défi de rouler pour le pur temps sur un circuit de classe mondiale, sans circulation. Avec un asphalte lisse, des conditions contrôlées et un soutien complet à la course — y compris des stations d'hydratation, une assistance médicale et un chronométrage par puce — vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. Que vous poursuiviez un record personnel ou que vous rouliez pour soutenir des initiatives de santé mentale à travers le sport, c'est votre chance de vivre le frisson de la course à vélo sur un circuit de F1. Inscrivez-vous maintenant et relevez le défi !
