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Fondation Paul Leboeuf

Organisé par

Fondation Paul Leboeuf

À propos de cet événement

La Classique Le Caddie - tournoi bénéfice

3350 Bd du Bord de l'Eau

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 6E1, Canada

Commanditaire principal
1 200 $

Contribution : 1 200 $

Associez votre entreprise à l'un des éléments les plus visibles du tournoi. Votre logo sera affiché sur l'ensemble des voiturettes utilisées par les participants tout au long de la journée. Cette commandite comprend également quatre billets pour le souper et une visibilité privilégiée auprès des golfeurs et partenaires présents.

Inclus :

  • Logo sur les voiturettes
  • Visibilité majeure durant l'événement
  • 4 soupers inclus
  • Soutien direct à la mission de la Fondation Paul Leboeuf
Commandite de trou
600 $

Contribution : 600 $


Profitez d'une présence directe auprès des participants en animant l'un des trous du parcours. Installez un kiosque promotionnel, faites découvrir votre entreprise et proposez une activité originale aux golfeurs. Cette formule comprend également deux billets pour le souper.

Inclus :

  • Présence sur un trou du parcours
  • Possibilité d'installer un stand promotionnel
  • Interaction directe avec les participants
  • 2 soupers inclus
Don pour l'encan silencieux
Gratuit

Valeur au choix

Contribuez au succès de notre encan silencieux en offrant un produit, un service, un panier-cadeau ou une carte-cadeau. Chaque don permet d'augmenter les sommes amassées pour soutenir les campeurs à besoins particuliers et favoriser l'accessibilité aux services adaptés.

Exemples :

  • Cartes-cadeaux
  • Produits de votre entreprise
  • Forfaits ou expériences
  • Services professionnels
Joueur individuel
175 $

Inscrivez-vous seul et joignez-vous à une journée mémorable alliant golf, réseautage et solidarité. Votre inscription comprend la ronde de golf ainsi que le souper de clôture.

Inclus :

  • 1 participation au tournoi
  • Golf
  • Souper
Quatuor (foursome)
700 $

Rassemblez collègues, amis ou clients et profitez ensemble d'une expérience de golf au profit d'une grande cause. La formule quatuor comprend les inscriptions de quatre joueurs ainsi que le souper pour chacun.

Inclus :

  • 4 participations au tournoi
  • Golf pour les 4 joueurs
  • Souper pour les 4 joueurs
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