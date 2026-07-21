La Classique Le Caddie - tournoi bénéfice

Contribution : 1 200 $

Associez votre entreprise à l'un des éléments les plus visibles du tournoi. Votre logo sera affiché sur l'ensemble des voiturettes utilisées par les participants tout au long de la journée. Cette commandite comprend également quatre billets pour le souper et une visibilité privilégiée auprès des golfeurs et partenaires présents.

Inclus :