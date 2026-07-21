La Classique Le Caddie - tournoi bénéfice

À propos de cet événement
Contribution : 1 200 $
Associez votre entreprise à l'un des éléments les plus visibles du tournoi. Votre logo sera affiché sur l'ensemble des voiturettes utilisées par les participants tout au long de la journée. Cette commandite comprend également quatre billets pour le souper et une visibilité privilégiée auprès des golfeurs et partenaires présents.
Contribution : 600 $
Profitez d'une présence directe auprès des participants en animant l'un des trous du parcours. Installez un kiosque promotionnel, faites découvrir votre entreprise et proposez une activité originale aux golfeurs. Cette formule comprend également deux billets pour le souper.
Valeur au choix
Contribuez au succès de notre encan silencieux en offrant un produit, un service, un panier-cadeau ou une carte-cadeau. Chaque don permet d'augmenter les sommes amassées pour soutenir les campeurs à besoins particuliers et favoriser l'accessibilité aux services adaptés.
Inscrivez-vous seul et joignez-vous à une journée mémorable alliant golf, réseautage et solidarité. Votre inscription comprend la ronde de golf ainsi que le souper de clôture.
Rassemblez collègues, amis ou clients et profitez ensemble d'une expérience de golf au profit d'une grande cause. La formule quatuor comprend les inscriptions de quatre joueurs ainsi que le souper pour chacun.
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